Javier Parada y su 'Depormóvil', pendientes del ascenso del Deportivo desde Panamá

Javier Parada es uno de esos aficionados que tendrá que seguir el domingo al Deportivo de La Coruña desde la distancia. Venezolano de nacimiento, actualmente reside en Panamá, y nunca se pierde un partido del conjunto blanquiazul. La pasión le viene de su familia gallega. Su madre nació en Castelo, su abuelo en Oleiros y su abuela en Sada. “La afición me empezó porque, cuando el Dépor ganó la Liga, mi abuelo, que en paz descanse, hizo un viaje a A Coruña y se trajo unas revistas que hablaban un poquito de ese Dépor que salió campeón y esa hazaña tan épica. Me picó el bicho de ser seguidor del Deportivo y, desde esa época, que yo tenía diez u once años, súper seguidor”, explica.

Todas las noches para el recuerdo del cuadro herculino han dejado marcado a Javier. “Recuerdo claramente la remontada frente al Milan, que nadie daba un duro por nosotros. Creo que ese fue el momento en el que yo dije 'este es mi equipo'. Porque es el equipo de la épica, es el equipo guerrero, es el 'David contra Goliat' y ese sentimiento que está tan aunado a lo que es ser deportivista y del Deportivo, también lo he tomado como filosofía de vida, el golpear hasta vencer, dar el todo por la todo y conseguir las cosas. Así que me idenfico mucho también a nivel emocional con el Dépor”.





Un coche deportivista

Tal es la pasión blanquiazul de este venezolano que ha convertido su coche en otro aficionado más. “Lo que sí tengo es que mi automóvil aquí en Panamá es alegórico al Deportivo. En la parte de atrás tengo la pegatina del Dépor, la placa delantera tiene el símbolo de los Blues y las siglas RCD 1906. Y también tengo ahí una minifubanda que me compré en la Deportienda. Tanto que mis amigos me echan bromas y me dicen que yo manejo el 'Depormóvil', porque de paso es azul. Entonces hay un 'Depormóvil rondando en Panamá”.