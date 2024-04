Javi Rey y la portería del Arenteiro contra el Deportivo en Riazor: "No lo sé ni yo"

Javi Rey es el entrenador del Arenteiro y nos cuenta cómo está la situación de la portería. Tiene a dos guardametas lesionados y el tercero, Pablo Brea, está cedido por el Deportivo y tiene cláusula del miedo.

"A martes, a las cuatro menos cuarto, no lo sé ni yo.El club está hablando con el Dépor,e stán en negociaciones. Hay una cláusula y es una cantidad que el Arenteiro, un club humilde, no puede pagar. El Dépor está tomando la decisión. Lo normal es que no lo dejen jugar. Si no puede jugar, barajamos otras opciones: ir al marvado y Diego Rivas, el entrenador de porteros, porque se le puede tramitar ficha. Pero vamos a pelear porque Pablo Brea sea el portero"