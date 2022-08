Jaime, sobre el Dépor-DUX: “Parece complicado que se juegue”

CASO DUX

“Nosotros sabemos lo mismo que vosotros. Parece que está complicado que se juegue. Esperemos que se solucione, más que nada porque es una pena que sea una liga de 19 equipos. Ojalá el DUX pueda participar. Que la liga tenga 20 equipos es lo idóneo”

“Estamos preparando el partido en los aspectos que nosotros podemos mejorar pero no sabemos anda de ellos. Lo preparamos de forma diferente pero pensando en que se va a jugar. Nosotros concentrados y pensando que el partido se pueda jugar”

LUCAS PÉREZ

“La gente que me ha hablado de Lucas no tiene nada que ver con el Cádiz (Jaime es natural de Chiclana. Si es verdad que al final viene, nosotros encantados. Si no viene, le deseamos lo mejor que está en un gran club”

“No se nada de ese tema. Ojalá que viniera porque sería un fichaje de un nivel increíble. Pero no se nada, lo que os leo a vosotros”

CASO HÉCTOR

“Es un caso complicado. Héctor hizo un gran año, muy profesional. Está teniendo un comportamiento muy profesional. Es el club el que decide. Tanto si es aquí como fuera le deseo lo mejor porque se lo merece”

CENTROS LATERALES

“Tenemos un perfil de jugador y es difícil cambiarlo. Tenemos nuestras virtudes y defectos, y estamos trabajando esos defectos, como los centros laterales. Ponemos todo de nuestra parte por mejorar en ese aspecto”

FICHAJE DE UN CUARTO CENTRAL

“Centrales puros somos tres pero Barcia tiene mucho talento, es muy joven y le queda por aprender y puede ir entrando en la dinámica del primera equipo. También Bergantiños. Creo que está bastante cubierto. Eso lo decide la secretaría técnica. Si viene otro compañero, encantado pero sí está bien cubierto”

BARCIA

"Lo mejor es dejarle tranquilo y que no se hable mucho de él. Que siga trabajando. Lo del castigo no hay que darle más vueltas. Puede pasar. Está olvidado. Que siga trabajando igual"