Jaime, sobre el Deportivo-Sanse: “Salí reforzado”

Dentro del irregular inicio de temporada del Deportivo, uno de los focos se ha puesto en los goles encajados y los fallos defensivos. En ese sentido, Jaime Sánchez ha tenido críticas por su rendimiento en las primeras jornadas. Tras perderse dos encuentros por lesión, regresó al once titular ante el Sanse y cuajó un gran partido: “Después de inicio de liga y de estar fuera, era importante jugar y coger buenas sensaciones. Salí reforzado del partido. Acabé contento y el equipo ganó”.

El andaluz no busca excusas y no esconde que no ha estado bien en anteriores compromisos: “Soy consciente de que no di me mejor versión. No hace falta que me lo diga nadie, yo lo se. A nadie le gusta no estar bien pero tengo la conciencia tranquila porque trabajé para dar lo mejor de mi”. “no sabría decirte por qué en otros partidos no he estado tan bien. Quizá dos semanas me han servido para relajarme un poco y la cabeza porque no estaba dando mi mejor versión. No quiero buscar la explicación”.

DILEMA DE CANO

Con el regreso de Lapeña tras cumplir un partido de sanción, el técnico deberá decidir la pareja de centrales que pondrá de inicio el sábado en Algeciras (17:00 horas, Nuevo Mirador). Pablo Martínez, por su condición de zurdo y por el buen nivel mostrado ante el Sanse, parece seguro, por lo que la otra plaza se la jugarán los dos centrales titulares la pasada campaña. El preparador blanquiazul estará pendiente de la evolución de Isi Gómez, que estuvo al margen de sus compañeros en la sesión de entrenamiento del miércoles en Abegondo.