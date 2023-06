Jaime Sánchez: “Es increíble, aún estamos en semifinales y la gente está como loca por vernos”

Jaime Sánchez agradece la entrega y el esfuerzo de los aficionados blanquiazules que pasaron la noche en la cola de las taquillas del estadio de Riazor para hacerse esta mañana con una de las 158 entradas gestionadas por el Deportivo de La Coruña. “La verdad es que es increíble. Estamos en semifinales todavía y, aun así, la gente está como loca por vernos. Agradecerles todo lo que han hecho este año y decirles que vamos a dar todo por estar en la final y por conseguir el objetivo, porque ellos se lo merecen también”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con la ventaja por la mínima lograda en Riazor (1-0), el equipo herculino asegura que irá con ambición al encuentro de vuelta. “Nosotros vamos a ir a Castellón a ganar el partido. Sabemos que es un resultado que obviamente es positivo, porque vamos con una ventaja, pero está claro que en cualqueir momento ellos se pueden meter en la elimiantoria. Tenemos que ir a ganar, a intentar marcar. Sabemos que va a ser dificil, obviamente. Es un play off y jugamos allí con su gente y va a ser difícil. Nosotros vamos a ir a intentar hacer nuestro partido, a intentar ganar y la eliminatoria”.

El central andaluz espera a un Castellón distinto al que se vio en el feudo herculino. “Creo que el Castellón va a ser un equipo totalmente diferente a lo que fue en Riazor. Al final tienen que marcar y eso nos puede favorecer, los equipos que nos vienen a jugar de tú a tú. Y sobre todo centrarnos en lo que podemos hacer nosotros bien, sabiendo que el Castellón tiene un gran equipo, valorando sus puntos fuertes y sus puntos débiles”, apuntó.

Números Dépor fuera

De los diecinueve encuentros disputados a domicilio, el Deportivo de La Coruña ha ganado cinco, ha empatado ocho y ha perdido seis. Jaime Sánchez asegura que las malas cifras como visitante quedan atrás, porque un play off es totalmente distinto. “Es verdad que llevamos mucho tiempo sin ganar fuera, pero eso está olvidado, ni lo pensamos. Es play off, que no tiene nada que ver con la liga y estamos perfectamente capacitados para ganar fuera de casa y así queremos hacerlo este fin de semana”.

Ventaja mínima

“Está claro que a lo mejor la gente se esperaba que hubiera un resultado más abultado. Ojalá hubiera sido así, pero al final es el play off, contra un gran equipo y hay que valorarlo. Hay que valorar que estamos por delante en la eliminatoria y hay que ir a Castellón y cumplir también. No sé lo que se habla fuera, no sé si la gente esperaba más. Pero yo estoy satisfecho con el trabajo que hicimos, dimos todo, pudimos ganar 1-0 y ahora hay que ir a Castellón también a ganar el partido”.