Jaime y la locura por entradas para ver al Deportivo en Riazor: "Tengo amigos que vienen y no tengo"

LOCURA POR LAS ENTRADAS

“Tengo amigos que vienen y no tengo entradas para ellos. La realidad es que nosotros tampoco estamos pudiendo conseguir las que queremos”

AFICIÓN

“Hasta que no llegas aquí no eres consciente de lo que es. Sabes lo que es el Dépor, el club que es y la fama que tiene pero cuando lo vives en primera persona es increíble. A nosotros nos da mucho. Si conseguimos el objetivo es en gran parte gracias a ellos”

PORTERÍA ARENTEIRO

“Sabía que había algún lío y hoy se dijo que jugaba Diego Rivas pero no le hemos dado mucha importancia. El equipo será prácticamente el mismo y compite muy bien. Es verdad que Diego Rivas se ha retirado hace poco pero es un portero de nivel”

PENDIENTE DE LOS RIVALES

“Si jugamos antes, sí estoy pendiente. Si lo hacemos después, ni lo miro. Si jugamos sábado y el resto lo hace domingo, sí estoy pendiente, pero lo más importante somos nosotros. Dependemos de nosotros”

MULTIUSOS JAIME

“Es el primer año que me pasa y lo llevo bien. Me gusta que el míster confíe en mi en esas tres posiciones. Lo importante es ayudar al equipo. Si el míster lo necesita, por mi perfecto. Todos queremos jugar, sea en tu posición o no. Para mí es importante que el míster confíe en mi”

“Cuando no juegas tanto te sientes menos importante pero yo, aunque no estoy contando con muchos minutos, si me siento importante. Aunque normalmente no soy titular, siento que el míster confía en mi. Estoy muy a gusto y feliz de ayudar al equipo”