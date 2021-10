Jaime: “El inicio sigue siendo muy bueno”

Borja Jiménez está pendiente de la evolución física de dos de sus futbolistas, Jaime Sánchez y Trilli. El primero pidió el cambio el pasado viernes ante la SD Logroñés pero el jugador aclara que no tendrá ningún problema para estar a disposición del técnico en el encuentro del sábado ante el Real Unión de Irún en el Stadium Gal: “Ya recuperado. Venía de un parón y de una pequeña lesión. Calambres y pedí el cambio, pero entrené toda la semana y listo para Irún”, indicó el central. No tiene asegurada su presencia Trilli. El lateral no completó la sesión en Riazor y sigue con su proceso de recuperación de una lesión muscular en el psoas ilíaco. Jaime habla de las molestias de su compañero: “Viene de una lesión, no es una lesión importante, pero lleva unas semanas, y lo importante es que esté tranquilo. Sobre todo, que se recupere bien. Cuando él esté preparado volverá a la convocatoria, si el míster lo quiere así. Es una lesión que no es complicada, que, a lo mejor, se está alargando un poco más, pero hay que estar tranquilos, el chaval lo está y nosotros estamos deseando que vuelva con nosotros"

DOS TROPIEZOS

Sobre los dos partidos sin ganar, el zaguero tiene claro que el Deportivo debe regresar a la senda de la victoria, pero que, pese a la derrota ante Unionistas y el empate en Riazor contra la SD Logroñés, el arranque de temporada es más que notable: “El equipo para nada está nervioso. El inicio de liga sigue siendo muy bueno. No estamos nerviosos ni preocupado, pero sí queremos ganar”.

Borja Jiménez dará mañana la lista de convocados y la expedición emprenderá viaje a tierras vascas. Son bajas seguras Trigueros y Valín, ambos por lesión, y tiene la duda de Trilli.