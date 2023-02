Jaime y el fútbol directo: “No es nuestro estilo pero nos adaptaremos”

El Deportivo estrenó ante el Sanse un nuevo estilo de fútbol para intentar mejorar sus números a domicilio, un fútbol más directo, donde la pelota pasa menos por los centrocampistas. El equipo argumenta que los partidos lejos de Riazor son diferentes, empezando por el tipo de césped que se encuentran, en la gran mayoría en peores condiciones. Por ello, ha llegado a la conclusión que toca adaptarse, y esa adaptación pasa por un cambio: “Es verdad que nuestros centrocampistas, que son gente de mucha calidad, intervienen menos en el juego, pero creo que hemos dado importante. Al principio de temporada era impensable que pudiéramos adaptarnos a este juego porque ni nos lo planteábamos. Con el paso de los partidos, nos hemos dado cuenta de que es importante también y hay que estar preparado para ello. El otro día nos sentimos más cómodos que en otros partidos. Toca pulir cosas. No es nuestro estilo más definido pero nos adaptaremos porque es necesario”, indica Jaime.

Ante el Sanse, Óscar Cano reveló que el club madrileño no quiso regar el césped de Matapiñonera antes del inicio del encuentro: “Condiciona mucho el tema de que no rieguen los campos porque el balón no rueda”, reflexiona el central

DUDA ANTE EL TALAVERA

Jaime no pudo terminar el duelo ante el Sanse por molestias en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. El zaguero no quiere descartarse para estar a disposición del entrenador de cara al duelo del domingo en El Prado: “Es una inflamación en el tendón. No es nada grave, pendiente de la evolución y trabajando con fisios y readaptador para estar cuanto antes. para nada está descartado. Hay que ver la evolución y ver si baja la inflamación. Ojalá pueda estar para ayudar al equipo”. El técnico recupera a Rubén Díez después de cumplir un partido de sanción y está pendiente de Saverio, con molestias en un pie.