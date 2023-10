Jaime: “Estamos a muerte con el míster”

Jaime Sánchez mostró su apoyo con Imanol Idiakez, ante la delicada situación de resultados del Deportivo de La Coruña. “Nosotros estamos con el míster a muerte, confiamos en él. El día a día es maravilloso, estamos con él y vamos a estar con él hasta el final. Estoy seguro de que le vamos a dar la vuelta a esto porque estamos a muerte con ellos y lo vamos a sacar seguro”, declaró.

La figura del psicólogo

El Deportivo cuenta con un psicólogo en su fútbol base y el primer equipo puede echar mano de él, si algún futbolista lo considera oportuno. De hecho, algunos jugadores sí trabajan con él, pero no hay uno centrado exclusivamente en la dinámica de la plantilla de Imanol Idiakez. “Para mí es una de las cosas necesarias en un club. Muchos tenemos psicólogo fuera, pero gente que a lo mejor no se ha animado, o que no la da tanta importancia, creo que sería bueno que hubiera uno aquí en el club para ayudar en estos casos, que no hemos empezado bien, y sería importante tenerlo”.

El enfado de la afición

“Está claro que aquí hay mucha afición y muy buena, pero es normal que nos exijan. La gente tiene mucha ilusión en este año y al final es lo normal en el fútbol. Puede afectar porque a nadie le gusta que la gente le pueda decir algo, o los pitos, pero lo veo normal, porque es normal que te exijan. Esto es el Dépor, sabemos donde estamos y hay que asumirlo y darle la vuelta a esto y ya está”.

Colas para Ponferrada

“Este es mi tercer año y al final pasa esto, que, obviamente, venimos de un partido que perdemos en casa y es normal que la gente se enfade, pero empieza una nueva semana y la gente sigue ahí apoyando y eso para nosotros es increíble y lo agradecemos. Ojalá podamos regalarles una victoria esta semana”.