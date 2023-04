Jaime agradece el cambio horario del Córdoba-Deportivo

El Córdoba-Deportivo empezará el domingo a las ocho de la tarde después de que la Federación atendiese la petición del club andaluz de retrasar el inicio por las altas temperaturas que se esperan en Andalucía durante este fin de semana. Si alguien conoce en el vestuario blanquiazul lo que supone jugar en esas condiciones es Jaime, natural de Chiclana: “Es verdad que no estamos acostumbrados. He jugado mucho por ahí y la verdad es que lo agradecemos que lo hayan retrasado. No nos puede servir de excusa. A nadie le gusta jugar con esa temperatura pero lo aceptamos, lo asumimos y no puede servir de excusa”. El central se ha vuelto a ganar la confianza de Óscar Cano y lleva dos partidos como titular, acompañando a Pablo Martínez en el eje de la zaga

Baja de Lucas Pérez

El coruñés vio contra el Ceuta la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción. Es la primera vez desde su regreso que el técnico no tiene a su disposición al atacante, una ausencia que, evidentemente, no es una más en el Dépor: "Es una baja muy importante. Está claro lo que significa Lucas para el equipo pero tenemos delanteros que seguro que lo harán bien”, indica Jaime. Lucas aprovechará estos días de parón para terminar de recuperarse de unas molestias musculares que lleva arrastrando durante las últimas semanas

Nuevo examen a domicilio

Es la asignatura pendiente, y si no se aprueba el objetivo del ascenso directo es prácticamente imposible. La derrota del Castilla en Salamanca ante Unionistas y el empate del Alcorcón en Santo Domingo frente al Linares, unido al triunfo del Dépor en Riazor, hace que los gallegos estén a dos puntos del liderato, un Alcorcón que debe visitar A Coruña. Sin embargo, un nuevo tropiezo a domicilio, en este caso en Córdoba, volvería a ser un paso atrás. Jaime habla de las grandes diferencias entre el Dépor de casa y de fuera: “Es verdad que fuera no nos sentimos igual de cómodos. No nos explicamos muy bien por qué cambia el equipo. Es una buena semana para ganar fuera de casa y hacer el mismo juego que hacemos en casa”

Césped del Nuevo Arcángel

Además de las altas temperaturas, otro tema del que están pendientes en el vestuario es el estado del césped, aunque Jaime se muestra seguro de que estará en buenas condiciones: “Influye muchísimo y más a un equipo que le gusta tener el balón y que vaya rápido.- El tiempo no lo podemos cambiar pero esperamos que el césped esté en la mejores condiciones y creo que al Córdoba también le beneficia y esperamos que esté bien , que se riegue”