Isi Gómez: “Lucas y Quiles marcan diferencias y ganan partidos”

El Deportivo juega el sábado en Santo Domingo ante el Alcorcón un partido ante un rival directo en la pelea por el ascenso directo. Los madrileños tienen cuatro puntos de ventaja sobre los blanquiazules. Los de Óscar Cano son cuartos en la clasificación. “Sabemos que es un partido importante. Está arriba con nosotros y creo que nos jugaremos el liderato con ellos. Son tres puntos como cualquiera pero es un partido clave. Al final de temporada será un partido importante”, indica un Isi Gómez que será titular y es uno de los hombres fundamentales en el esquema del entrenador. Arriba volverá a repetir la dupla Lucas-Quiles. Ante Unionistas, los goles deportivistas llevaron sus firmas. “Para nosotros es un placer tenerlos arriba. Marcan diferencias y ganan partidos”. Isi Gómez habla también del fenómeno Lucas. “Muy contentos de que esté aquí. Es un jugador diferencial y que nos aporta muchas cosas. En el vestuario, con la experiencia que tiene nos aporta mucho”

GORKA SANTAMARÍA

Isi Gómez compartió vestuario en el Badajoz con el delantero, que dejó A Coruña hace unos días. La salida de Gorka se dirimirá en el juzgado. El blanquiazul indica las cuestiones futbolísticas que le han llevado a no seguir en la plantilla: “Estaba contento aquí pero estaba triste porque no le estaba saliendo su fútbol. El equipo no encajaba mucho con él”

La plantilla sigue preparando el duelo del sábado con la baja segura de Raúl García Carnero, que tiene una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará un mínimo de un mes de baja.