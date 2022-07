Isi Gómez: “La llamada del Deportivo lo cambió todo”

Isi Gómez comienza con la máxima ilusión su etapa como blanquiazul. En su puesta de largo, el futbolista de 26 años explicó cómo se gestó su fichaje por el Deportivo de La Coruña, cuando ya tenía un acuerdo con el Córdoba. “Lo tenía muy avanzado con otros equipos, uno de ellos con el Córdoba, pero al final la llamada del Deportivo cambió todo y pudimos hacer lo posible”, declaró en la ciudad deportiva de Abegondo.

En cuanto a su perfil de juego, el madrileño se siente cómodo en las posiciones del centro del campo, tanto con un doble pivote, como en el trivote que utilizó Borja Jiménez con más frecuencia el curso pasado. “En Badajoz jugué mucho con dos mediocentros, uno de ellos más defensivo y yo más creativo, pero con un trivote también me encuentro muy cómodo y adaptándome a lo que quiere el míster. Me gusta hacer jugar a los demás, crear juego, mucho trabajo en el centro del campo y me puedo adaptar a jugar con dos mediocentros o con tres”, explicó.

En lo personal, Isi Gómez se marca el objetivo de volver al fútbol profesional con el Deportivo, después de conseguir debutar en Primera División con el Rayo Vallecano siendo juvenil. “Fue hace mucho tiempo, lo recuerdo como un recuerdo muy bonito y donde Paco (Jémez) me dio un premio por estar con ellos entrenando. Era muy joven y espero que con los años haya madurado y consiga ascender con el Dépor. Yo personalmente quería seguir creciendo. Este es un club histórico, sabemos la responsabilidad que tiene y al final, con mucha ilusión de conseguir el objetivo”.

Isi Gómez ha firmado por una temporada con el cuadro herculino, pero el propio futbolista aclaró en su presentación que el contrato puede ampliarse al final del presente curso, cumpliendo una serie de objetivos.