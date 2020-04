Irureta no ve dificultades para jugar en verano

Dentro del trabajo que están haciendo los diferentes actores del mundo del fútbol para intentar que se puedan jugar las jornadas que quedan para acabar las competiciones, está cada vez más claro que, en caso de que tengan el visto bueno para reanudar la Liga, será necesario poner jornadas en julio, e incluso no se descarta tener que ampliar a agosto. Se están estudiando diferentes protocolos de actuación porque son meses de mucho calor en España y hay quien ve dificultades por este motivo. Sin embargo, el exentrenador del Deportvo Javier Irureta entiende que no deberían existir muchos inconvenientes para alargar la competición si fuese necesario: “Serán factores sanitarios lo que determinen si la liga se juega hasta al final o no. Si se ataja esta pandemia en uno o dos meses, creo que se podría alargar y jugar en julio o agosto. Se que algunos hablan del calor, pues con el calor hay muchos torneos que se jugaban... hay cantidad de partidos en pretemporada. El calor es una dificultad, pero en una situación tan extraña lo más interesante, para que no hubiesen injusticias, es que se deberían jugar los once partidos que quedan”.

El vasco es un hombre con gran experiencia en el mundo del fútbol, como jugador y como entrenador. Jabo considera que si hay voluntad se pueden cuadrar los horarios y jugar en caso de que las autoridades sanitarias lo permitan: “No me parece justificación que es malo en julio, agosto... en las pretemporadas hemos tenido cantidad de partidos: Teresa Herrera, Carranza, Villa de Madrid. Se trata de jugar a horas que no haga tanto calor, pero son meses que se podrían aprovechar”.

Y es que suspender la Liga pondría al fútbol en un debate muy complicado: ¿Qué hacemos? ¿Cómo terminamos? ¿Anulas el año, mantienes la clasificación o qué decisión tomas? Irureta no ve una solución sencilla: “Hay que darle valor al mérito contraído. Eso tiene que tener una recompensa también por los 28 o 29 partidos. Lo hecho y lo trabajado tiene que tener un valor. Sería también injusto que los cuatro del año pasado que fueron a la Liga de Campeones vuelven a ir... pues no me parece justo. Todo dependerá de la situación sanitaria, esa es la primordial”.