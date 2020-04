Iris: “El club siempre nos ha tratado bien y no creo que sea menos ahora”

La crisis del coronavirus que provoca la paralización de todas las actividades deportivas hace que desde el Dépor se estudien diferentes escenarios ante la brusca caída de ingresos que supone que no haya fútbol. Nadie sabe con certeza si se podrán reanudar las competiciones ni cuándo serían en caso de poder disputar las jornadas que quedan, pero en la Plaza de Pontevedra tienen sobre la mesa varias posibilidades. Todavía no hay una decisión tomada y los equipos y empleados están a la espera. Entre ellos, evidentemente, el Dépor ABANCA. Iris, una de las jugadores más importantes de ese vestuario, entiende a la perfección la gravedad de la situación y espera noticias desde los despachos: “Estamos a la espera de que nos diga algo el club. Son cosas nuevas para todos. Si se hace el ERTE son medidas que se tienen que tomar, cada uno debe aportar su granito de arena para ayudar al club y a los trabajadores y que y pocos o que prácticamente nadie pierda en esta situación. El club siempre nos ha tratado bien y no creo que sea menos ahora”. En ese sentido, la directiva estudia un posible ERTE a trabajadores que no pueden desempeñar su labor por la paralización casi total de la economía y rebajas salariales dentro del equipo masculino. En otros clubes femeninos ya se han producido ERTE que afectan a las jugadores. Iris es consciente de que el fútbol no es ajeno a lo que pasa en otros sectores sociales: “Es algo lógico. En todos los sectores se están aplicando ERTES y el ámbito deportivo no iba a ser menos. Te tienes que adaptar y amoldar”.

Esta temporada estaba siendo histórica por el convenio colectivo que iba a mejorar las condiciones de las futbolistas. Iris espera que la actual situación no afecte a los principios fundamentales del acuerdo: “Son medidas extraordinarias. Peligrar no. Si Afectarán de otra manera al convenio pero esperemos que esto acabe cuando antes y se pueden tomar las medidas adecuadas para que todo vuelva a la normalidad y afecte lo menos posible al convenio”.

Iris es uno de los nombres de la plantilla blanquiazul que renovó su contrato en los últimos meses. La idea es que el proyecto de esta histórica campaña tenga continuidad y que la base sea la misma que este curso. Se ha prorrogado el contrato de gente importante como Peke o Athenea del Castillo. El equipo de Manu Sánchez, a pesar de ser un recién ascendido, ha llegado al parón forzoso por el coronavirus en el cuarto lugar de la clasificación.