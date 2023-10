Irene Ferreras: “A veces parece que la víctima debe hablar al momento y no es fácil hacerlo”

Irene Ferreras, entrenadora del Dépor ABANCA, se ha pronunciado hoy sobre la crisis vivida en el equipo femenino en la temporada 2021/2022 y las declaraciones de la que era segunda entrenadora, Ana González en Relevo, sobre el trato recibido por el entonces entrenador Miguel Llorente. “Lo que ha pasado es desagradable. Es cierto que no estaba y me falta información, pero, si lees el testimonio de Ana, empatizo con ella y le quiero reconocer la valentía de hablar. A veces parece que la víctima debe hablar al momento y no es fácil hacerlo. Este tipo de cosas, que pasan en distintos contextos laborales, tenemos que intentar utilizarlas para mejorar como colectivo, como sociedad, empezar a educarnos en cosas que no son tan normales. La única manera de cambiar las cosas es dándole visibilidad. Mi opinión es rechazo absoluto. Me parece inaceptable que se llegue a esos puntos. No conozco los detalles, pero si es como lo cuenta, mandarle mi apoyo desde aquí, que esto sirva para todos y creo que también para darle una vuelta a los protocolos. Creo que he sido clara en lo que intento transmitir. Yo como persona, al escuchar su testimonio, entiendo que muchas veces no sabes dónde está la línea de lo que es aceptable y lo que no, y entiendo que muchas veces te das cuenta con el tiempo. Sensibilizarnos con esto y ojalá que no tengamos que tratar estos temas y si pasan, hay que afrontarlo porque deja conciencia en el entorno”, declaró.

La entrenadora blanquiazul también quiso manifestar su máximo orgullo por pertenecer al club herculino. “Yo he venido aquí porque para mí el Dépor es un sitio donde el fútbol femenino tiene su espacio, tiene su lugar. Estoy orgullosa de dónde estoy y de pertenecer al Dépor y la apuesta y el trato que se nos da”.