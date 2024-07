Irene Ferreras: “No puedo pensar que el Dépor va a ser una cenicienta, trabajaré para que compita"

Irene Ferreras, entrenadora del Dépor Abanca, analiza el inicio de pretemporada de su equipo antes de una ilusionante campaña, tras el ascenso a la Liga F. "Vamos a trabajar para poner las cosas difíciles y competir bien. Tener un equipo con carácter. Vamos a una liga con mucho nivel, pero yo no puedo pensar que el equipo va a ser una Cenicienta. Voy a trabajar para que compita. Lo primero que les he pedido a las chicas es que trabajen y que no tengan complejos. Queremos construir un equipo competitivo que es para lo que estamos aquí, lo que nos ilusiona a todos y es el reto", declara.

Partidos en Riazor

El Deportivo de La Coruña tiene el objetivo de que su equipo femenino dispute el mayor número posible de partidos en el estadio de Riazor, siempre que los horarios de los encuentros del conjunto masculino lo permitan. "Si te dijera que estoy en otra ciudad y otro equipo, tendría más dudas, porque sabemos que todavía el fútbol femenino tiene que dar muchos pasos, pero creo que este es un contexto diferente. Creo que A Coruña responde, el deportivismo responde. Estoy encantada con todas las posibilidades que nos han dado de vivir cosas bonitas durante estas temporadas. El hecho de ir a Riazor creo que aquí puede ser un acierto. Esa es la línea a la que tenemos que ir. Seguimos teniendo ese factor diferencial que es la afición".

Su continuidad en el puesto

"Creo que en el fútbol siempre se hablan muchas cosas. Me voy a quedar con que a mí se me comunica que se confía en mí y que soy la persona indicada para liderar este equipo y, a partir de ahí, soy una tía luchadora que me gusta tener retos delante. Creo que ya he demostrado lo que soy como entrenador, tengo muchísima ilusión. Hace dos años llegaba aquí y en esta tercera temporada creo que mantengo la ilusión intacta. Ahora el foco tiene que estar única y exclusivamente en nuestro trabajo, en el día a día, en el verde y te puedo decir que estoy tranquila y feliz de continuar. Creo que voy a aportarle al equipo lo que necesita. Creo que es importante sentir que una tiene capacidad para hacer buenas cosas. Si no lo creyera no estaría aquí".

Fichajes

"Falta alguna cosilla de última hora. No creo que tardemos mucho en anunciarlo si se da finalmente, pero los movimientos que hemos hecho forman ya parte de ese cambio. Y, si alguna cosilla de última hora, pueda ser interesante, lo valoraremos. Tenemos ahí algo a punto de cerrarse que me ilusiona mucho.El objetivo que se busca es claro, que es mejorar las prestaciones, mejorar las opciones de competir a la altura que va a exigir la Liga F. Es una competición que yo ya he vivido, pero que año a año mejora mucho. Y eso nos exige a todos. Esta temporada empieza un ciclo nuevo para nosotras. Ahora intentamos dar el siguiente paso en el proyecto que es tratar de asentarnos en la máxima categoría y a trabajar día a día. Teníamos muchas ganas de volver y en un comienzo siempre se respira ilusión y frescura".