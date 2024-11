Irene Ferreras, entrenadora del Dépor ABANCA: “Yo confío mucho en mí y en mi trabajo”

El Dépor ABANCA visita al Sevilla mañana a las 12:00 horas. Tras las dos últimas derrotas, el equipo herculino es penúltimo, en zona de descenso, y a dos puntos de la salvación. En caso de no sumar los tres puntos, la responsable del banquillo Irene Ferreras será cesada. “Yo confío mucho en mí y en mi trabajo y me alimento mucho de la gente que tengo alrededor en el día a día, que me ayuda a ser mejor, que rema a favor de la línea que yo marco y veo y respiro también un equipo que va en esa dirección. Creo que es lo más importante que puede tener unar entrenadora de fútbol y es mi motor ahora mismo”.

En una semana con el foco puesto en su figura, la entrenadora madrileña confesó que varias de sus jugadoras se han acercado a ella para darle su apoyo. "Alguna se ha acercado a mí, preocupándose, mostrándome su apoyo. Yo ya les he dicho que al partido, que es lo más importante. Que estas cosas las van a vivir mucho y lo importante es el equipo. No tienen que salvar a nadie y tienen que jugar al fútbol. Es un deporte que llevan toda la vida jugando y estoy convencida de que podemos ganar sin ningún problema".