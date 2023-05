Irene Ferreras: "El Dépor ABANCA merece subir a Primera División"

El Dépor ABANCA puede lograr el ascenso directo este domingo, con motivo de su visita al Dux de Logroño a las 12:00 horas. El equipo blanquiazul está empatado a 52 puntos con Eibar y Osasuna Femenino en la plaza de ascenso directo. Ninguno de los tres equipos depende de sí mismo. La victoria deportivista daría el ascenso al equipo coruñés, en el caso de empate o derrota del Eibar, pero el triple empate actual favorecería al equipo vasco. Aun así, ganando, el Eibar tampoco se garantiza el ascenso, porque si tropezase el Dépor ABANCA, en el doble empate con Osasuna, sería el equipo navarro el que llegaría a Primera División.

La entrenadora blanquiazul, Irene Ferreras, afronta la cita decisiva de este domingo con la máxima ilusión. “Ahora ya vivimos una semana especial, donde lo vemos cómo un privilegio. Un partido que si ganamos existe cierta probabilidad de conseguir algo muy bonito. La semana está siendo muy buena, creo que ayer fue de los mejores entrenamientos y no todos los días se vive algo así. Una vez ya tienes las cartas sobre la mesa y sabes lo que tiene que pasar. Es curioso que ninguno depende de si mismo. No es fácil abstraernos de lo que pase fuera. Estamos preparadas para todo.Cualquiera de los tes equipos lo merecíamos y hay que estar también preparadas para continuar el camino en caso de que toque hacerlo. Tengo fuerzas para continuar un mes más si hiciera falta”, declaró la responsable del banquillo herculino, en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Irene Ferreras valora mucho la temporada que han hecho todos los equipos de la zona alta que están con opciones de ascenso directo. “Creo que mérito lo tenemos todos. Y todo se va a decidir por un resultado. Uno se va a llevar al gato al agua pero la satisfacción la debemos tener todos. Yo ya tengo satisfacción por mi equipo. Como sé cuál ha sido nuestra historia, sí que tengo claro que el Dépor ABANCA merece subir a Primera División”, señaló.

Con respecto a la jornada de transistores que se espera en ese horario unificado del domingo a las doce, la entrenadora prefiere no ser consciente de lo que ocurra en otros campos hasta el final de su partido. “Yo ya les he dicho que no quiero saber resultados hasta el final. Quiero seguir el partido disfrutándolo como es. El último partido de Liga y, cuando llegue el partido final, vamos a estar juntos, suceda lo que suceda”, finalizó.