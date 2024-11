Las instalaciones deportivas municipales en A Coruña cerrarán este fin de semana por la huelga del servicio de conserjería

Numerosos partidos de este fin de semana de diversas disciplinas serán aplazados en A Coruña. Para el sábado y el domingo está convocada una huelga del servicios de conserjerías de las instalaciones deportivas municipales. También está convocada para el próximo fin de semana. Desde el Concello han establecido unos servicios mínimos para que se puedan celebrar los eventos de carácter nacional.

INSTALACIONES AFECTADAS

Campos de fútbol: Cuidad Deportiva de La Torre, A Zapateira, Visma, Víctor Fernández (Leyma), Rodrigo García Vizoso (A Grela) y Eirís

Polideportivos: Barrio de las Flores, Novo Mesoiro, Sagrada Familia, San Francisco Javier, Ventorrillo, Labañou, Los Rosales, Puga Ramón, Rosalía y polideportivas de Riazor.

Además, también cerrarán el Palacio de los Deportes de Riazor y la piscina municipal de Riazor.

En los servicios mínimos, para que se puedan disputar competiciones de ámbito nacional, habrá, el sábado, dos trabajadores de tarde en el Polideportivo del Barrio de las Flores, uno en el de la Sagrada Familia, uno por la mañana y otro por la tarde en A Grela y uno por la mañana y otro por la tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor. El domingo, un trabajador por la mañana y otro por la tarde en el Barrio de las Flores, uno por la mañana en el de la Sagrada Familia, uno por la mañana y otro por la tarde en A Grela, y dos por la mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor

FIN DE SEMANA DEL 23 Y 24

La huelga también está convocada para el siguiente fin de semana, el del sábado 23 y domingo 24 de noviembre. Habrá que ver cómo evoluciona el asunto y si se puede solucionar para evitar que se sigan aplazando los partidos.

demandas

Julio Ramilo, presidente del Comité de Empresa: "La huelga se convoca como último recurso. Hemos intentado, por la vía del diálogo, arreglar un incumplimiento de convenio que tiene la empresa, pero la empresa lo tiene porque el Ayuntamiento no les abona la cantidad que nos tiene que abonar la empresa. Desde agosto nos tenían que hacer esa subida salarial y no se ha producido. Hemos hablado con la empresa y el Ayuntamiento y nadie nos da una solución. Por eso vamos a la huelga".

Desde el servicio de conserjería son conscientes del perjuicio que va a crear a muchas personas el aplazamiento de tantas competiciones: "Queremos pedirle disculpas a todos los deportistas. No queríamos llegar a esta situación, pero no nos queda otra. No queríamos paralizar las competiciones porque quien sufre son las personas con las que estamos todos los días. Nos fastidia mucho pero tienen que entender que es la única forma de que podamos reclamar algo"