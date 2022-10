El inicio del Deportivo, en números

Pasadas las primeras seis jornadas de liga, han empezado las dudas alrededor del proyecto del Deportivo. Las derrota frente al San Fernando es un síntoma más de que las cosas no están saliendo como se esperaban. Antes de ese tropiezo, el argumento para defender el arranque es que el equipo no había perdido. Ahora, que, pese a la derrota, ganando el domingo en el campo del Rayo Majadahonda se mejorarán los puntos del curso anterior (sumaría 14, uno más que en la 21/22). Son datos para la esperanza. Aún no dando la imagen deseada, los blanquiazules mantienen el pulso con el Dépor de la pasada campaña en ese aspecto. Son tres victorias, dos empates y una derrota contra cuatro triunfos, una igualada y una derrota. Sin embargo, no todos los datos son tan favorables

GOLES A FAVOR Y EN CONTRA

Aquí los fríos números marcan una gran diferencia. A día de hoy, los de Borja Jiménez ha marcado ocho goles y han recibido seis, una diferencia de +2. Esto se contrapone con el +9 del año pasado, con 13 a favor y sólo tres en contra. Mackay dejó la portería a cero en cuatro de las seis primeras jornadas; esta vez sólo en Mérida no tuvo que recoger ningún balón de la red. Recuperarla solidez defensiva es una de las tareas que tiene pendiente el grupo.

DELANTEROS

Fueron los grandes protagonistas de las seis primeras jornadas. Quiles firmó cuatro, Miku tres y Noel, dos. Ahora, los delanteros tienen la pólvora mojada. Los tantos blanquiazules han sido obra de Raúl, tres de Soriano y dos de Villares. En la temporada actual parece que la segunda línea ha dado un paso adelante en cuanto a registros goleadores. El año anterior, los goles de esa segunda línea fueron de Menudo y Doncel, que apenas tuvieron participación después de marcar al Celta B en el primer encuentro.





RESULTADOS

21/22

Deportivo 5 Celta B 0

Tudelano 0 Deportivo 1

Calahorra 0 Deportivo 3

Deportivo 1 Badajoz 0

Unionistas 2 Deportivo 1

Deportivo 1 SD Logroñés 1

22/23

Deportivo 3 Talavera 2 (aplazado y jugado entre la jornada 5 y la 6)

Deportivo 2 Balona 1

Mérida 0 Deportivo 1

Deportivo 1 Pontevedra 1

Celta B 1 Deportivo 1

Deportivo 0 San Fernando 1