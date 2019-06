“Inicialmente no pienso estar en el palco, no me gustaron las declaraciones”

El expresidente Augusto César Lendoiro fue el protagonista invitado en el programa de Deportes Cope Coruña de esta tarde y dejó su valoración sobre la Junta Extraordinaria celebrada el pasado martes en la que Paco Zas fue elegido nuevo máximo mandatario del club blanquiazul. “Mi sensación es de bastante tristeza. La verdad es que era un momento importante para la historia del club porque después de 25 años largos que habíamos estado nosotros, había estado Constantino Fernandéz estos cinco años, voluntariamente deja la presidencia y después había un compás de espera para ver qué es lo que quería realmente el deportivismo. Pero al final te queda un poco esa sensación triste porque el deportivismo en el fondo no pudo o no quiso o no le dieron tiempo para hablar. No sé exactamente cuál es la circunstancia”, comentó.

En sus primeras palabras como presidente, Paco Zas alabó la gestión de Tino Fernández e hizo referencia a la “mochila de 160 millones de deuda” con la que, en su opinión, había tenido que lidiar Fernández. “Lo de los 160 millones de deuda no es verdad en absoluto. Primero porque nosotros teníamos grandes diferencias con los administradores concursales. En la famosa deuda no se incorporaba ni la deuda que tenía el propio Mediapro con nosotros, la deuda de Santa Mónica, la que tenía el Racing de Santander, Las Palmas, el Zaragoza con nosotros, infinidad de deudas que existían. Calculo que andaría por los cien millones”, señaló Augusto César Lendoiro, que también confesó que, después de haber estado asistiendo al palco de Riazor en los últimos tres partidos, por invitación de la directiva de Tino Fernández, no tiene previsto seguir acudiendo. “No me gustaron las declaraciones que hubo e inicialmente no pienso estar en el palco de Riazor. Cuando vas al palco, con toda tu buena voluntad y resulta que te despide el inquilino del palco...-en referencia al discurso de Tino Fernández en la Junta y de Paco Zas-. Cuando lo único que se puede tratar ahora es de aunar las fuerzas”.

El expresidente habló también del momento que, a su juicio, supuso una fractura con la afición. "La marca maldita y el caso Jimmy, que eso fue lo que dividió al deportivismo, que es lo único en lo que no debemos dividirnos. Podemos estar de acuerdo más o menos en los sistemas, lo que no puede el Deportivo es bajar en esa exigencia que tienes con la afición. La afición y de forma especial, con todos sus defectos que como todos los tienen, los Riazos Blues son fundamentales y hay que buscar fórmulas para controlar por un lado que no se te vayan los temas de la mano y por otro que se consiga la unión del deportivismo".

Augusto César Lendoiro considera que las funciones del presidente y su Consejo deben ser remuneradas. "Se tienen que dar cuenta de que otro de los temas que hay que volver a reconsiderar, ahora que yo ya no estoy, es que no puede estar el Consejo de Administración gratuitamente y gestionar un presupuesto de 40, 50, 60 o 70 millones de euros o más. Eso hay que pagarlo y, si tienes dinero para pagarlo, no tiene por qué ser una persona que sea millonaria el presidente del Deportivo. El presidente del Deportivo tiene que ser una persona a la que le guste el fútbol, que entienda de fútbol", finalizó.