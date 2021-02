Informe de la Xunta de Galicia sobre el Caso Fuenlabrada

El Caso Fuenlabrada sigue su curso en el Juzgado de Instrucción 6 de A Coruña y ahora ha sido la Xunta de Galicia la que ha aportado un informe en el que concluye que la Liga de Fútbol Profesional que preside Javier Tebas y el equipo madrileño no actuaron conforme a los protocolos de la COVID 19. El escrito, adelantado por La Voz de Galicia, argumenta los incumplimientos cometidos en relación al viaje a A Coruña del club que dirige Jonathan Praena: “El hecho de que los que viajaran a la ciudad de A Coruña tuvieron una PCR negativa del día anterior no exime a la Liga y al Fuenlabrada de la grave negligencia de realizar dicho viaje, pues eran contactos de positivo y algunos podían estar desarrollando la infección, tal y como fue el caso”. También cuestiona la actuación del médico del Fuenlanbrada, que fue uno de los que no pudo formar parte de la expedición en este último partido de liga: “El responsable de los servicios médicos del Fuenlabrada incumplió gravemente su obligación de declarar urgentemente un brote de cuatro casos de covid-19 en el Fuenlabrada”. Estos cuatro positivos se dieron entre el sábado (uno) y domingo (tres). El lunes, el mismo día del partido y antes de subirse al avión, la expedición del Fuenlabrada se hace unos nuevos test y, sin esperar a los resultados, viajan a A Coruña. Los nuevos positivos se conocen cuando ya están en el hotel de concentración

Este informe se une a otro elaborado por la Policía en la que indica que las actuaciones de la LFP, el Fuenlabrada: “Sus acciones y determinaciones en su conjunto pudieron haber sido determinantes en los contagios”. Hay que recordar, que el propio Javier Tebas, a través de su cuenta en Twitter, dejó claro que fue él la persona que dio el visto bueno a su desplazamiento a A Coruña: "El único responsable soy yo, quién tomó esa decisión. Nadie más"

El Juzgado investiga si se pudo cometer algún delito en el viaje del equipo madrileño a Galicia con positivos de coronavirus en la plantilla para disputar el último encuentro de la temporada pasada en Riazor. En la causa están personados el Concello de A Coruña y el Deportivo, entre otros. Hace unos días, la Fiscalía de Madrid archivó una denuncia anónima contra Tebas: “el decreto de archivo explica que parte de los hechos ya estaban siendo investigados por en Juzgado de A Coruña”