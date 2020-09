Inés Rey vuelve a proponer una declaración unitaria de toda la Corporación sobre el caso Fuenlabrada

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha insistido hoy en la proposición realizada a todos los grupos del Pleno municipal de pactar una Declaración Institucional unitaria que "mantenga una postura de ciudad respecto a los atropellos cometidos con la ciudad de A Coruña y el Real Club Deportivo desde que el pasado 20 de julio el Fuenlabrada, con el aval de la Liga de Fútbol Profesional, incumpliese todos los protocolos sanitarios y viajase a A Coruña con un brote de COVID-19". La alcaldesa les solicita a todos los grupos de la Corporación municipal la misma unidad que tuvimos contra la pandemia cuando aprobamos por unanimidad el Plan de rescate económico y social. Esa actitud conjunta "tiene que servirnos para defender la ciudad de esta injusticia y dejar a un lado actitudes partidistas".

"Creo que A Coruña sabe que su alcaldesa está actuando con firmeza en defensa de la ciudad y del Dépor. Los hechos están ahí, el Gobierno municipal actuó desde el primer momento y, entre otras cosas, coonseguimso que se abriesen diligencias contra Javier Tebas y el Fuenlabrada en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña", explicó Rey.

La alcaldesa considera que no hay motivos para que todas las formaciones del gobierno local vayan de la mano en este asunto. "Los grupos saben que no existe ningún impedimento serio para firmar esa declaración, a la que yo misma daría lectura para dar después paso a las personas portavoces de los grupos para que hagan sus aportaciones particulares. Es lo más democrático y el mejor servicio para la ciudad. Puede comprobarse en el borrador que presentamos que no hay problema en reprobar a Javier Tebas o en pedir la dimisión de la presidenta del CSD, por lo tanto no hay ningún motivo para no ir juntos que no sea el partidista, del que yo preferiría escapar, como nos pide la ciudadanía y el deportivismo", finalizó la alcaldesa.