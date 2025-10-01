Inés Rey, sobre el Mundial 2030 en A Coruña: “Deberíamos estar remando todos a favor de la ciudad y de la candidatura”

En el Pleno municipal de mañana jueves, el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego, preguntarán sobre el Mundial 2030 y las obras de reforma necesarias de Riazor de cara a ese evento. Todavía no se conoce el proyecto de remodelación del estadio y los plazos de las obras. Son demasiados los interrogantes. La alcaldesa, Inés Rey, habló del asunto: “Mañana se darán las explicaciones oportunas. Más allá de eso, estamos ante una oportunidad histórica. No tendremos otra oportunidad con esta y tendrá impacto muy positivo para toda la ciudad. Deberíamos estar remando todos a favor de la ciudad y de la candidatura”.

POSTURA DEL DEPORTIVO

El club ya dejó claro que no considera necesaria una ampliación para hacer que Riazor se sitúe entorno a los 40.000 espectadores, exigencia de FIFA para albergar partidos del Mundial. " Hoy, el estadio es el décimo estadio con mayor asistencia media de España, con cerca de un promedio de 22.000 espectadores por partido. Pensar en duplicar su aforo no solo carece de sentido práctico si no que supondría una caída significativa de ingresos por exceso de capacidad durante el periodo de construcción. Requeriría un nivel de inversión que sería enorme existiendo otras necesidades sociales. No le encontramos justificación financiera a duplicar el aforo del estadio, cuando no es necesario. Se trata de una instalación deportiva y, por lo tanto, se debe tratar como tal", indicó el presidente, Juan Carlos Escotet

AUSENCIA EN LA PRESENTACIÓN DEL DEPOR TRAINING CENTER

Inés Rey también explicó la razón por la que ayer no estuvo presente en la presentación de Depor Training Center, la gran reforma que el Deportivo ha llevado a cabo en su ciudad deportiva: "Me dio pena. Me invitaron y hubiese ido encantada, pero estaba en Fuenlabrada porque tenía la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la jornada de los 40 años de la Carta Local Europea. Fueron dos jornadas de trabajo como vicepresidenta de la FEMP"