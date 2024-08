Inés Rey: "Riazor es patrimonio de los coruñeses y coruñesas y así seguirá siendo"

"Riazor cumple en tres meses ochenta años. Lo celebrará con dos máximas: la de ser patrimonio de todos los coruñeses y coruñesas y la de ser indivisible de su propietario sentimental, el Dépor y, por extensión básica, el deportivismo. Así seguirá. Empieza una era nueva era para el estadio, la de un Riazor 2030, en la que iremos de la mano, con diálogo y con total disposición municipal, con el Dépor". La alcadesa de A Coruña, Inés Rey, quiso reinvindicar el simbolismo del estadio coruñés en la recepción a los equipos participantes en el Teresa Herrera.





MUNDIAL 2030

A Coruña ha sido designada como una de las once sedes del Mundial 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos. Una vez conocida su designación, ha habido desencuentros con el Deportivo, que emitió un comunicado el pasado 20 de julio: "O RC Deportivo nunca participou nin recibiu ningunha información acerca das xestións mantidas polos diferentes estamentos ao redor deste acontecemento (...) A prioridade do RC Deportivo é manter o estadio ABANCA-RIAZOR cunha capacidade de 32.471 localidades, acorde ao tamaño dos nosos abonados e que asegure o orzamento necesario para confeccionar os nosos cadros e os investimentos destinados ao desenvolvemento e crecemento do Club".

Riazor tendrá que aumentar su aforo para cumplir las exigencias de la FIFA y se irá a los 48.000 espectadores. Sobre la posible reunión con el Deportivo el próximo sábado 17 para hablar de todos estos asuntos, la alcadesa no la quiso confirmar. Dijo que estaban allí para hablar del Teresa Herrera. Por parte blanquazul estuvieron presentes los consejeros Carlos Ballesta y Vicente Fernández, además de Jan Wappler, Director Corporativo.

TERESA HERRERA

Recupera su formato cuadrangular. Hoy viernes, desde las 18:30 horas, primera semifinal entre el Leganés y el Oviedo. A las 20:30, la segunda, Deportivo-Unionistas. Para mañana sábado, a las 16 horas el tercer y cuarto puesto y a las nueve de la noche la final. Antes, a las 18:30, el Teresa Herrera femenino entre el Deportivo ABANCA y el Athletic de Bilbao.

