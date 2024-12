Inés Rey: “O Mundial 2030 representa ben a idea de ambición que forma parte da nosa esencia colectiva”

A alcaldesa, Inés Rey, presidiu esta mañá a tradicional recepción cidadá de Nadal no Palacio de María Pita que reuniu a máis de 400 persoas, representantes institucionais, sociais e económicos da cidade. Rey destacou o carácter ambicioso e pioneiro da Coruña nun acto que comezou coa ambientación musical a cargo da Escola Municipal de Música no vestíbulo e continuou coa actuación do coro ‘El Acorde Secreto’, que interpretou as pezas Santa Claus is Coming to Town, Happy Christmas, Dancing Queen e Mr. Blue Sky.

A alcaldesa fixo un balance polo miudo do ano 2024, resaltando a designación da Coruña como sede do Mundial de Fútbol 2030 como un dos grandes logros acadado no ano. “A Coruña é a cidade máis pequena que se vai converter en sede bimundialista. Quizáis sexa iso o que nos define: cidade pequena no formal, cidade moi grande na vocación”, dixo. Rey destacou que o evento suporá unha “enorme activación da Coruña a moitos niveis e con permanencia no tempo”. Ademais, situou a súa consecución como un dos fitos que marcan a consolidación da segunda gran modernización da Coruña e un logro que reafirma o papel internacional da cidade. “O Mundial 2030 representa ben a idea de ambición que forma parte da nosa esencia colectiva”, engadiu.

A cidade máis pequena que se vai converter en sede bimundialista. Cidade pequena no formal, cidade moi grande na vocación” Inés Rey Alcaldesa da Coruña

A alcaldesa tamén celebrou o crecemento demográfico da cidade, que acadou os 249.261 habitantes segundo o INE, uno dos maiores rexistros de poboación na historia da urbe: “Na Coruña agora mesmo somos máis persoas que nunca. Temos que felicitarnos por este avance, que nos ratifica como motor de Galicia”, indicou. Ademais, salientou os avances no emprego, recordando que “hoxe temos unha das menores cifras de paro desde que hai rexistros, o que nos confirma que estamos no bo camiño”.