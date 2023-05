Inés Rey: “Habrá más reuniones, ahora lo que toca es la parte deportiva”

La alcaldesa Inés Rey contestó a la manifestación de Antonio Couceiro sobre la falta de avances en la firma del convenio entre el Deportivo y el Ayuntamiento de A Coruña.La regidora local hizo referencia al margen de tiempo para llegar a un acuerdo y al importante momento deportivo que está atravesando el equipo blanquiazul. “Ya hablaremos del convenio. Hay tiempo, porque aún no terminó el convenio. Hay tiempo para sentarse y para hablar. Al Deportivo, lo que no hay que hacer en este momento es distraerlo de otros asuntos, más allá de la parcela deportiva, que comprenderán que no entra dentro de mis competencias, y en lo que no voy a meterme”.

Inés Rey insistió en que se producirán nuevos encuentros en un futuro. “Habrá reuniones para ese convenio que, como saben, hasta el año que viene, no caduca, hay tiempo y la voluntad del Concello es unívoca en ese sentido y mantendremos reuniones con el Deportivo. En cualquier caso, creo que ahora en lo que hay que centrarse es en la parte deportiva, que es lo que compete y lo que toca en este momento”.