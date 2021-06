Inés Rey confirma que habrá conciertos en el estadio de Riazor

El estadio de Riazor acogerá grandes conciertos de música. El Ayuntamiento de A Coruña y el Deportivo tienen ya perfilado el convenio para el uso del campo de fútbol por parte del equipo blanquiazul, que permitirá también al concello disponer de Riazor para organizar algún espectáculo cada año: “Es una de las cuestiones que estamos tratando. Poder celebrar en un futuro, y cuando las circunstancias lo permitan, grandes conciertos en Riazor”, confirmó Inés Rey en los micrófonos de COPE CORUÑA. Y es que la alcaldesa quiere que el estadio no sólo lo disfrute el Deportivo. Es un espacio privilegiado y el Ayuntamiento también ampliará su uso al resto de ciudadanos, no sólo los aficionados al fútbol: “No sólo limitarlo al ámbito deportivo. Como pasa en otras ciudades, poder utilizarlo para la celebración de grandes eventos”. De todos modos, Inés Rey aclaró que el acuerdo no está todavía firmado: “Estamos terminando de cerrarlo y espero que próximamente lo podamos firmar, que sea positivo para el Deportivo y para la ciudad de A Coruña.

OTRA MEJORAS

En la entrevista concedida a COPE CORUÑA, la alcaldesa, que cumple estos días dos años de mandato, también se refirió a otras mejores en algunos campos de fútbol de la ciudad: “Se van a renovar este verano los campos de la Torre y se está terminando el campo de Eirís”.