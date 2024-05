Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: “Han usado a la afición del Deportivo con el ánimo de chantajear”

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha comparecido en la mañana de este martes para hablar sobre el conflicto abierto con el Deportivo, a raíz de la renuncia a visitar el Ayuntamiento para celebrar su ascenso a Segunda División. "Cuando se trata de defender la ciudad no me tiembla el pulso. Han usado a la afición con el ánimo de chantajear. No voy a consentir que se juegue por intereses financieros, económicos o de otro tipo ni con la ciudad ni con los coruñeses, ni con el Dépor, ni con el sentimiento que tenemos aquí, se llame Escotet o se llame de otra manera", declaró.

El club herculino explicó ayer que la relación con el Concello no era "la idónea", por las trabas en la negociación del convenio. El gobierno local contestó con un comunicado en el que explicaba que "lamentablemente e por primeira vez, a empresa propietaria do club, Abanca, esixe ao Concello a entrega total e gratuíta dun ben público para a súa explotación económica e comercial en exclusiva máis alá do ámbito deportivo esquecendo que o estadio é de todos".

Inés Rey ha incidido en no utilizar al deportisimo con motivos económicos. "El deportivismo no será moneda de cambio para hacer caja. El amor por la afición ni se compra ni se vende. ABANCA ha negado a los coruñeses celebrar juntos el momento más importante del club en la última década. Por encima de todo, es una falta de repeto a la afición".

El Deportivo de La Coruña indicó en un comunicado que la falta de colaboración del Concello de A Coruña "pone en peligro el futuro del Dépor en la Segunda División de la Liga Española". Sobre este asunto, la alcaldesa comentó: "La participación del Deportivo en el fútbol profesional no corre ningún peligro. Mi mano está tendida y lo estará siempre para trabajar por lo mejor para el club que será lo mejor para la ciudad".

Certificado enviado para la participación del Deportivo en Segunda



El Ayuntamiento ha enviado un certificado para la participación del Deportivo de La Coruña en Segunda División. La imagen se incluye a continuación: