COPE
Podcasts
Deportes Coruña
Deportes Coruña

Inés Rey admite la reunión con Escotet, presidente del Deportivo, pero no aclara si A Coruña renunciará al Mundial

La alcaldesa tuvo un encuentro con el máximo dirigente blanquiazul el lunes en el Palacio de María Pita

Inés Rey y Escotet
00:00
Descargar

Deportes COPE Coruña

Coruña - Publicado el

1 min lectura0:46 min escucha

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, confirma la noticia de Deportes COPE Coruña. Ayer lunes, mantuvo una reunión con el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 10 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking