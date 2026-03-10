Inés Rey admite la reunión con Escotet, presidente del Deportivo, pero no aclara si A Coruña renunciará al Mundial
La alcaldesa tuvo un encuentro con el máximo dirigente blanquiazul el lunes en el Palacio de María Pita
Coruña - Publicado el
1 min lectura0:46 min escucha
Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, confirma la noticia de Deportes COPE Coruña. Ayer lunes, mantuvo una reunión con el presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet
