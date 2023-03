Lucas Pérez lleva ya diez partidos desde su regreso al Deportivo. Como era de esperar, la llegada del delantero ha causado un gran impacto en el juego del equipo. Desde su debut ante Unionistas en el que marcó dos goles a la asistencia para el tanto de Pepe Sánchez frente al Castilla, el atacante ha sido protagonista, de forma directa o indirecta, en siete de los diez encuentros que lleva disputados. “Lucas es un regalo. Es un jugador, no de otra categoría, sino de dos categorías, como lo ha estado demostrando en el Cádiz. Tiene que ser uno de nuestros referentes en la segunda vuelta”, indicaba Óscar Cano cuando se confirmó su vuelta. La estadística dice que Lucas es uno de los futbolistas más determinantes.

Repasamos el impacto de Lucas Pérez en el Deportivo

Jornada 18. Deportivo-Unionistas

En su estreno, Lucas firmó dos de los tres goles blanquiazules. 3-0 para iniciar el año con triunfo

Jornada 19. Alcorcón-Deportivo

Pese a la derrota por 3-1, el delantero hizo un golazo de falta. Un Dépor que estaba con diez empataba el duelo con un lanzamiento que entró por la escuadra en una falta que le hicieron al propio Lucas

Jornada 20. Deportivo-Rayo Majadahonda

Ganaron los de Óscar Cano por 1-0. Lucas dio los tres puntos batiendo a Lucho García en el minuto 77

Jornada 21. San Fernando-Deportivo

Un saque de esquina desde la izquierda botada por el coruñés terminó con el gol de Quiles. Era el 1-2. Finalmente, los andaluces lograron el empate a dos

Jornada 24. Talavera-Deportivo

En la contra que provoca el gol de Lebedenko, Quiles descarga de cabeza a Lucas, que a la primera, en un buen golpeo con el empeine, abre a la banda al andaluz para que éste encuentre a Lebedenko.

Jornada 25. Deportivo-Badajoz

Doblete del de Monelos en el 5-0 de Riazor, en el partido más cómodo de la temporada

Jornada 27. Deportivo-Castilla

Asistencia a Pepe Sánchez en el gol blanquiazul. Saque de esquina desde la derecha y cabezazo del central.

ENTREVISTA EN DEPORTES COPE CORUÑA

Lucas fue el protagonista de la semana en Deportes COPE Coruña. Tras el empate contra el Castilla en Riazor, el delantero quiso lanzar un mensaje de optimismo. Es consciente de que no fue el resultado deseado y que la segunda parte no fue buena, pero entiende que quedan once jornadas por delante, que están a dos puntos del líder, que es el Alcorcón, y que dependen de sí mismos para lograr el objetivo de ganar la liga y ascender de forma directa