Imanol Idiakez: “Soy un enamorado de la cantera”

Imanol Idiakez ha sido presentado en la mañana de este lunes como nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña y se ha mostrado muy ilusionado con el proyecto que arranca y con el inicio de la pretemporada del próximo lunes. El vasco, que ha firmado por dos temporadas, se ha confesado como un “enamorado de la cantera”. “Vengo de cantera. Mi hermano ha salido de cantera. He mamado la cantera desde que nací, creo firmemente en eso y, además, es uno de mis alicientes o nuestros alicientes”, declaró en la sala de prensa del estadio de Riazor.

Presión del Deportivo

“Estoy en el Deportivo. Soy consciente de la presión, pero es una presión muy bonita. ¿Cómo no va a haber presión en un campo donde vienen 25.000 tíos. Es imposible que no la haya. Hay 25.000 personas que han visto a este club ganar la Liga, que han visto a este club en semifinales de Champions. Hay que entenderlos. Pero también les tengo que decir que ahora, por desgracia, estamos en Primera RFEF y hay que salir de aquí y que no es lo más bonito, pero es lo que nos toca. No puedes quedarte mirando al pasado, porque del pasado nadie vive”.

Objetivo del ascenso

“Yo estoy pensando en lo mismo que tú, seguramente. Creo que lleváis aquí toda la vida y hace poquito que estábais jguando la Champions, pero soy un poquito maniático y supersticioso. Entonces, a ver si lo decimos cuando lo hayamos conseguido. Si lo conseguimos primeros, pues la hostia, pero si lo conseguimos de cuartos, tampoco nos vamos a tirar de los pelos, porque el objetivo es conseguirlo”.

Salida de Rubén de la Barrera

“Puedo decir con orgullo que tengo una muy buena relación con Rubén de la Barrera. Creo que tenemos una sensibilidad por el juego parecida y no tengo dudas de la capacidad de Rubén como entrenador”

Su estilo

“A mí me gusta llevar la iniciativa sobre todo y no es solo con la pelota sino también sin ella. Ser proactivos y un equipo que vaya a buscar las cosas”.