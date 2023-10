Imanol Idiakez: “Yo siento confianza absoluta”

Imanol Idiakez compareció en la previa de la visita del Deportivo a la Ponferradina de este domingo a las 18:00 horas y aseguró que siente la "confianza absoluta" por parte del director deportivo Fernando Soriano y por parte del club.

¿Qué mensaje llega de Soriano?

"Confianza absoluta. Yo siento confianza absoluta. Además, la tengo no solo a mí, sino en el trabajo de todos, del club, de arriba abajo. Este es un proyecto en el internamente no hay ninguna duda. Aunque ahora los resultados no estén saliendo. Creo que el trabajo está en el camino que queremos. Tenemos que mejorar la efectividad en las áreas y estamos convencidos de que en el momento en que mejoremos eso todo el resto del trabajo va a florecer".

Presión entrenador

"Yo el principio de la semana con muy mala hostia. Desde el miércoles, con las pilas cargadas y absolutamente convencido de lo que estamos haciendo e intentando convencer a todo el mundo. Porque estoy convencido de que estamos en el camino correcto. Y creyendo absolutamente en lo que estamos haciendo. Estoy completamente convencido y para mí no hay otra cosa que Ponferrada y poder ganar el domingo".

Datos del equipo

"Al final analizamos datos y son un poco alucinantes. Somos el equipo que más ha tirado de la Liga, el equipo que menos tiros ha recibido, con la Real B y el Nàstic, el equipo con la expectativa de gol más alta de la Liga. Sé que puede sonar a lo que suene, pero es la realidad. En común, veo que que dominamos los partidos. El otro día tuvimos sesenta y pico de posesión, triplicamos en pases al Celta, tiramos catorce veces a puerta, ellos, tres, y en las áreas es verdad que los rivales están siendo más efectivos que nosotros".

El cambio en la portería

“Fenomenal, la verdad es que tenemos mucha comunicación. Tenemos un flujo de comunicación continuo. Yo hablo con los porteros. Saben las decisiones que tomo y por qué las tomo. Ha estado jugando Germán, el otro día jugó Mackay. Tenemos una competencia muy positiva ahí, muy buena para el Dépor. Ha vuelto a trabajar fenomenal todo el equipo, los porteros incluidos y a ver si el domingo nos llevamos una alegría".

Lateral izquierdo

"En el caso de Retuerta, trabajando también para que no afecte. Al final hay una competencia importante. Tenemos que tomar decisiones y yo las tomo también en función de los rivales. Retu es un chico joven que está en continua mejora. Hay cosas que tiene que mejorar porque lo hemos hablado. Barcia el otro día es verdad que tiene un partido en el que tiene dificultades y es parte del proceso. Cuando hablamos de los jóvenes, que todos queremos poner jóvenes, y pagan un precio. Los jóvenes tienen ue cometer errores, tienen que tener días malos si queremos que sean futbolistas algún día. Y ese es el precio que tenemos que trabajar".

Yeremay

"Para el domingo no está. Va dando pasitos. Son recuperaciones que tienen altibajos. Es normal lo que le está pasando. Es un proceso natural del cuerpo volviendo a readaptarse. Pero creo que va a haber que esperar. Ojalá la semana que viene te pueda decir lo contrario, pero va un poco lento".