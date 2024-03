Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo: "Aunque no lo parezca, seguimos líderes"

Imandol Idiakez compareció en la previa de la visita del Deportivo de La Coruña al Rayo Majadahonda de este sábado a las 18:00 horas. La rueda de prensa se centró especialmente en la duda de Lucas Pérez y la ausencia de David Mella. El entreador vasco esperará a última hora para tomar una decisión sobre el delantero de Monelos.

Lucas Pérez

"Tengo que bajar y con los doctores y el jugador tomar la última decisión. Creo que va a ser duda, y vamos a valorar para tomar la decisión definitiva. Anda con alguna molestia. La verdad es que me gustaría que quedara dentro. Los servicios médicos, si tienen que contar algo. Lo importnate para mí es que no es grave, que vamos a ver si está para mañana y, si no, espero que esté para la semana que viene. Es una molestia que al final le está fastidiando, pero creo que no es grave".

¿Qué nivel de riesgo se toma con Lucas?

"Es una gestión en la que al final hay que utilizar el sentido común. Tenemos la opinión médica, la del jugador, y luego está el entrenador que en función de la información que reciba de ambas partes, tendrá que tomar la decisión, siempre pensando en el bien del Deportivo. Tomar las decisiones tanto para mañana pero también pensando en lo que resta de temporada".

Ausencia de Mella

"Evidentemente va a variar, porque David es solo David. Luis es solo Luis, Davo es solo Davo, y Cayarga es solo Cayarga y Raúl es solo Raúl. Cada uno tiene unos comportamientos naturales y propios. Siempre intento buscar las complementariades mejores para aprovechar las mejores cualidades de nuestros jugadores.

David tiene unas ocndiciones muy especiales porque es un gran diblador, que ataca los espacios de maravilla y tenemos que buscar ese tipo de comportamientos entre todos para cuando el rival venga un poquito alto a apretarnos poder encontrar sus espaldas".

Rayo Majadahonda

"Es un equipo muy valiente. Si no cambia, desde que está este entrenador, es un equipo valiente, que apuesta por tener la pelota, por jugar desde atrás. Desde que está Erice mantienen esas señas de identidad. Apuesta por ir a por los partidos, con lo que en principio esperamos ese contexto".

El vestuario, contento

"Muy bien, muy bien, porque a pesar de que no lo parezca, seguimos líderes. Sigue siendo un refuerzo para los chicos. Son conscientes de que la dificultad todavía ha aumentado más, si cabe, debido a los resultados de la segunda vuelta. Pero la semana ha sido muy buena. A mí me ha gustado mucho, creo que el equipo ha terminado a un ritmo muy bueno. Y estamos totalmente preparados para afrontar el partido de mañana, que sabemos, que aunque la posición en la tabla del rival diga otra cosa, va a ser muy complicado.



Me refería que a veces cuando empatas en casa, tú mismo puedes tener la sensación de que has hecho un mal partido y puedes tener un poco de decepción, pero luego cuando vuelves a mirar la tabla ves que seguimos líderes".