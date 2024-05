Imanol Idiakez (Deportivo): “Una de nuestras señas de identidad es darlo todo por nuestro escudo"

Imanol Idiakez compareció en la previa de la visita del Deportivo de La Coruña a la Real Sociedad B de este sábado a las 17:00 horas en Zubieta. "Tocaba celegrarlo. Creo que todos hemos estado esperando, cuatro años y tocaba celebrarlo. Muy contentos. EL miércoles ya vinimos algunos. Hoy hemos venido todos, y mañana y hay que ponerse serio para el partido del sábado. Con objetivos también. Te relajas un poco estos días como es lógico, pero hoy ya hemos entrenado y mañana nos ponemos un poquito serios porque más allá de que hayamos conseguido el objetivo, hay que seguir y hay que defender la camiseta vayamos donde vayamos", declaró.

Fractura de radio de Parreño

"Es increíble ver lo que es la adrenalina, el compromiso. Un tío con el radio roto y que pueda hacer esea parada. Eso habla de por qué hemos conseguido lo que hemos conseguido".

Eric Puerto o Alberto

"La verdad es que todavía no me ha dado tiempo a pararme a pensar lo que voy a hacer, porque es verdad que me gustaría que los dos tuvieran minutos. Tenemos cuatro partidos por delante y entre hoy y mañana me pararé tranquilamente a decidir lo que quiero hacer. Porque por encima de todos quiero que compitamos y que vayamos a por los partidos".

Objetivos del Deportivo

"Seguir siendo nosotros. Hemos construido una forma de comportarnos ahí dentro y porque hayamos conseguido el objetivo no lo vamos a cambiar, sino todo lo contrario. Tiene que servir para reforzarnos y una de nuestras señas de identidad es darlo todo cada día, por nuestro escudo, por la camiseta y porque es la forma que entendemos de vivir esta profesión. Tenemos la posibilidad de pelear con el Castellón el título de los dos grupos, que también tiene su aliciente. Y, además, algunos jugadores que han tenido menos minutos puedan demostrar su calidad y estar en el verde que se lo han merecido".

Estado físico

"Hugo es una lesión que ya sabíamos desde el principio que era para unas cuantas semanas. Se ha confirmado y los compañeros y todos quisimos darle ánimo. David lleva semanas con una molestia en un tobillo y es verdad que, cuando te estás jugando lo que te juegas, fuerzas y tiras para delante. Ahora ya no queremos correr ningún tipo de riesgo. Veremos cómo está mañana y, en función de eso, tomaremos la decisión. Del resto, tenemos la sanción de Lucas y el resto creo que va a estar disponible para el sábado".

Conflicto con el Ayuntamiento

"No me incumbe. Me incumbe entrenar y bastante tengo yo con lo mío".