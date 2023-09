Imanol Idiakez deja en el aire el nombre del sustituto de Yeremay

Imanol Idiakez destaca el impacto que tiene la ausencia de Yeremay en el once inicial del Deportivo de La Coruña, pero incide en el fondo de armario del equipo para suplir su baja de la mejor manera. “La pena es la lesión de Yeremay, que sí que es una pena para el Dépor y para el fútbol. Es un futbolista de los que hacen que la gente pague entradas por ir a ver el espectáculo y lo vamos a perder bastante tiempo. No tengo decidido su sustituto porque Mella ha estado fuera toda la semana y, a partir de hoy y mañana, ya en la última sesión, veremos. Mella, como los demás, tiene opciones y, además, porque se las ha ganado. Yeremay evidentemente tiene un impacto, como todos los jugadores. Es un jugador diferencial y un jugador con unas condiciones muy particulares, muy diferentes a las de la gran mayoría. Nos permite tener unas relaciones en el juego muy concretas y que origina una serie de circunstancias en el juego. Casi todas muy favorables al juego del equipo. Hay que adaptarse. Y para eso tenemos la plantilla que tenemos”.

Con respecto a las palabras del director deportivo Fernando Soriano sobre los arbitrajes sufridos por el Deportivo en las dos primeras jornadas, el técnico blanquiazul declaró: “Arbitrar es muy difícil, la verdad es que es muy difícil. Yo, que vengo del VAR, de repente te acostumbras y mira que no me termina de convencer. Pero hemos tenido un poco de mala suerte. Los árbitros lo tienene muy dificil y entiendo que no hay un problema”, apuntó.

Idiakez valoró las cualidades del Teruel, que visitará Riazor este domingo a las 19:30 horas, y destacó la importancia que tendría sumar los tres puntos. “Ganar significaría mucho, porque todos vivimos de emociones y de energía. El deportivismo viene de una varapalo este verano. Se ha vuelto a levantar de la manera en que solo lo hace una afición así, batiendo récords, volviendo a empujarnos. Y si somos capaces de volver a ganar el domingo, será otro impulso emocional y eso solo puede ser bueno. Sería muy importante”.