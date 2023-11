Imanol Idiakez: "Cuando el viento sopla en contra, hay que demostrar que uno está de pie"

Imanol Idiakez compareció en la previa del partido entre el Deportivo de La Coruña y el Logroñés de este sábado a las siete en Riazor. El técnico vasco repasó la actualidad del equipo blanquiazul:

La semana de trabajo

“La semana, de menos a más. Siempre estas semanas después de derrotas son un poco así, de menos a más. Los primeros días toca analizar. Toca mirarse dentro y hacer análisis. Luego el equipo ha reaccionado bien y ha sido una buena semana de entrenamientos. Y estamos preparados para mañana. Y esa rabia que teníamos el domingo, focalizarla mañana en el partido”.

Charla del vestuario

“Tenemos una relación sana en el aspecto de que hacemos autocrítica. Sabemos que eso forma parte del proceso de aprendizaje, de mejora. Éramos conscientes de la segunda parte que habíamos hecho e intentando aprender. Analizando por qué pasan las cosas y hacernos más fuertes con los problemas. Se trata de aprender de lo que ha pasado. Es verdad que es quizá el primer día que hemosa tenido esa sensación de bajar los brazos. Y esperando que no vuelva a pasar”.

Cambio a tres centrales

“Puede ser. Todo puede ser. Yo al final tengo que tomar decisiones intentando sacar rendimiento a lo que tengo y sobre todo pensando en el partido de mañana y que el equipo pueda seguir creciendo”.

Conversación con Lucas Pérez

“Yo hablo mucho con los jugadores, tanto en grupo como individualmente. Además, Lucas es uno de nuestros capitantes. Una referencia aquí y hoy se ha dado la circunstancia de que me habéis visto hablando con él. Es algo habitual. Si no lo hacemos fuera, lo hacemos dentro. Lucas es una persona muy importante aquí. Y toda la semana ha sido bastante constructiva en ese aspecto. Todos estamos intentando convencernos de que lo que pasó en Irún fue un accidente”.

¿Revolución?

“Últimamente, el equipo daba más señales positivas que negativas. Es verdad que cuando ocurren cosas como las del otro día, todos podemos irnos al extremo, pero en mi posición debo mantener el equilibrio. Y no creo que sea el momento de revoluciones. Nuestra referencia del Nàstic, creo que es una buena referencia”.

Pocos goles en jugada

“Porque primero no estamos moviéndonos lo bien que debemos, porque algunos movimientos cerca del área no son los correctos, no estamos teniendo la inspiración que a veces desatasca partidos. Insistimos cada semana en cómo llegar al área, en cómo atacar los espacios. En la plantilla tenemos gente que ha hecho gol en su trayectoria y estoy convencido de que eso va a llegar".

Yeremay

"Está yendo al ritmo que le deja la pierna. Esta semana tiene mejores sensaciones físicas. Le sigue doliendo en algunas acciones de fútbol. Con lo cual le limita, y no sabemos cuál es la previsión. Vamos a esperar".

Sensación a nivel personal

“Yo me siento muy ilusionado, con muchísimas ganas de sacarlo adelante, de que ganemos mánana. De que la afición se vuelva a ir con una alegría. Yo de vez en cuando, cuando me desanimo, miro al Amerebieta el año pasado. Totalmente convencido. Nos ha venido difícil el inicio. Desde la jornada dos en Lugo, que se nos cayó Yeremay. En la tres expulsaron a Lucas y en la cuatro se lesionó Barbero.

No se ha dado casi nada a favor. Y creo que cuando el viento sopla en contra, es cuando hay que demostrar que uno está de pie, que uno está al frente y que uno cree y que confía. Y confío absolutamente en el club, en el proyecto y en la plantilla. Estoy convencido de que si insistimos, insistimos, insistimos, al final van a llegar los resultados.

Yo entiendo todo. Y que quieran echar al entrenador, y que digan que soy malísimo. Igual tienen hasta razón. Pero vamos a intentar trabajar para que la gente se vaya contenta, para que saquemos tres puntos. Estamos a tiempo absolumtante de todo y las dificultades también ponen a prueba a las personas, a las plantillas, a los cuerpos técnicos, a los clubes, a los periodistas también y vamos a ver cómo somos capaces de funcionar en este inicio en el que las adversidades se han ido sumando una tras otra”.