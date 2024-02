Imanol Idiakez: "Empezamos a ver la luz en el Deportivo y queremos seguir hacia el objetivo"

Imanol Idiakez compareció en la rueda de prensa previa al partido que va a disputar el Deportivo de La Coruña contra el Fuenlabrada este domingo a las 19:00 horas en Riazor.

Cierre de mercado

“Muy bien. Contento, sobre todo porque ya se ha terminado esto que al final siempre nos puede descentrar. Ya sabemos los que estamos. Y ha sido una buena semana de trabajo”.

Plantilla larga

“La plantilla es larga, evidentemente, porque va a haber mucha gente que se va a quedar sin entrar en el once. Y eso siempre es fastidiado para el futbolista. Vamos a intentar entre todos convecerlos de la importancia que tiene cada uno en el grupo. Creo que estamos en un nivel de fútbol que el objetivo es el rendimiento de cada partido. No podemos pensar en otra cosa. Cuando tomas una decisión de la alineación o de los cambios, es con el único objetivo de ganar ese partido. Sabemos que hay que gestionar a los futbolistas porque, como es humano, un futbolista que no se sienta utilizado tiene un nivel de frustración".

Cayarga, Valcarce

“Patata caliente en absoluto. Tenemos una buena plantilla, estamos en un buen momento. Hemos dicho por activa y por pasiva que el incio de Liga no fue el que queríamos, que nos han pasado muchas cosas. Y ahora queremos seguir, pero solo podemos mirar al siguiente partido”.

Fuenlabrada

“Un rival rocoso. Siempre está en los aprtidos. Ya vimos en la ida lo que son, vimos el espíritu que tiene ese equipo. Sabemos, además, cómo se toman los rivales todos los partidos contra el Dépor, con lo que vamos a necesitar muy buen partido para ganar.

Es el reto del domingo, que seamos capaces de afrontar el partido con el mismo nivel de intensidad, de agresividiadad que el día de la Ponfe o del Celta, porque hemos comprobado al dificultad que tiene cada partido. Sabemos que es un reto para nosotros en la segunda vuelta hacernos fuertes en Riazor. Desde hace unas semanas hemos inicado ese camino y el domingo tenemos otra oportunidad”.

Mediocentro

“Al final las circunstacias muchas veces marcan determinadas decisiones. Creo que tenemos argumentos en la plantilla de sobra para cualquier puesto. En ese aspecto no hay ningún problema. Falte quien falte creo que podemos poner un buen once cada fin de semana”.

Calendario

“Es un reto importante para nosotros y una gran motivación. Hemos fallado en casa partidos que creíamos que teníamos que ganar para conseguir el objetivo que buscamos. Y el Fuenlabrada es un partido de ese tipo. Un rival que no tiene el mismo nombre que otros, pero la misma dificultad o más”.

Quintero, Alcaina, Simao

“También alegrarme por Iano y Mella, que al final que la gente que esté abajo se consolide en el primer equipo es un premio al trabajo de Abegondo, de Óscar, Manuel Pablo y el resto de entrenadores.

Creo que son dos futbolistas muy claros en sus comportamientos tanto Luis como Raúl. Luis es jugador que nos puede aportar desequilibrio y último pase. Y Raúl es un punta de mucho trabajo, mucho espacio, muy potente y con gol también. Creo que los dos nos pueden aportar y hacernos mejores”.

¿El mejor momento?

“Sí, la verdad es que sí, porque el inicio fue muy dificil. Hemos sido capaces de darle la vuelta, hemos pasado momentos jodidos, hemos sufrido ahí dentro y ahora empezamos a ver la luz. Seguir el camino hacia el objetivo. Todos es importante, porque las dinámicas cuando las coges. Llevamos cuatro de los últimos cinco ganados. Creo que el equipo desde Irún tiene un rendimiento medio-alto. Siempre queremos mejorar y el domingo tenemos una oportunidad, porque es en casa, porque cada día que conseguimos darle una alegría a nuestra afición esa energía vuelve y se retroalimenta”.