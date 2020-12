La derrota ante el Celta B ha abierto de lleno el debate sobre la figura de Fernando Vázquez. El lunes recibió el apoyo del presidente, pero toda la semana está girando en torno al futuro del entrenador. Vázquez, que lleva en los banquillo muchos años y las ha visto de todos los colores, no es ajeno a todo esto. Asegura que la única llamada que ha recibido es de Fernando Vidal para comunicarle lo que había dicho el lunes en el Ayuntamiento (“no hay debate” sobre la figura del entrenador), pero el preparador de Castrofeito es consciente de que algo pasa: “No me siento cuestionado porque nadie me pone en cuestión, pero llevo mucho tiempo en esta profesión. Que tenga que salir el presidente a defenderme sí me deja un poco descolocado. Igual la seguridad que tenía no sea tanta”.

El Dépor es segundo del subgrupo, a dos puntos de Unionistas. Sólo ha perdido un partido pero las criticas al juego están siendo constantes. Son las dos visiones de la realidad blanquiazul, la que argumenta que se cumplen objetivos en cuanto a resultados y la que considera que el potencial da para mucho más, que no se está sacando el rendimiento adecuado a una plantilla formada a golpe de talonario para Segunda División B. Vázquez reconoce que deben mejorar, sobre todo en ataque, pero ve exagerado todo lo que ha generado la derrota contra el filial celeste: “Por perder un partido esto parece una hecatombre. La línea del éxito no es recta, de vez en cuanto hay problemas. Si en el primer problema, en el primer fallo, independientemente de las críticas anteriores, el mundo se cae, a mi me parece exagerado”.

El equipo tiene mañana su último partido oficial de 2020, la eliminatoria de Copa frente a El Ejido en Riazor (17 horas). El técnico no ha convocado a ningún jugador del filial porque considera que el encuentro ha adquirido más importancia para intentar subir la confianza y la moral de los futbolistas y de la afición, tocacadas tras la derrota del pasado domingo.