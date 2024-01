Idiakez: "Tengo un nivel de autocrítica a veces hasta excesivo y no estoy contento con lo hecho"

Imanol Idiakez compareció en la mañana de este viernes, con motivo de la previa del partido que el Deportivo de La Coruña disputará contra la Ponferradina en Riazor este domingo a las 19:00 horas.

Partido contra la Ponferradina

“Un partido muy importante, quedan diecinueve. Tenemos muchísimos puntos en juego. Empieza la segunda vuelta, nos hemos enfrentado a todos. Sabemos donde estamos situados. Viene el líder y es un grandísimo reto, jugar en casa delante de nuestra afición nos tiene que motivar a todos".

Idea ofensiva

“Nosotros intentamos ser ofensivos casi siempre. Nuestra idea es atacar, tener el dominio, imponerse a los rivales. Hay días en los que ese puede más y otras menos. Lo que vamos a hacer es plantear el partido para ganarlo. Como todas las semanas. Nosotros, más allá de lo que pase luego, nuestra primera intención es siempre salir a ganarlo”.

¿Una final?

“Eso son versos. Esto es fútbol. Cada semana hay tres puntos en juego. Sabemos que el camino es largo. Queda muchísimo, van a pasar muchísimas cosas, va a haber muchos vuelcos en la competición. Nosotros estamos convencidos de que tenemos todas las condiciones para poder acabar consiguiendo el objetivo. Y otro kilómetro el domingo. Kilómetro importante, pero como todos”.

¿Mella, titular o revulsivo?

“Es una buena pregunta. Porque es una pregunta que yo me hago cada semana también. Veo las posibilidades de David y lo que nos aporta. Es verdad que desde el banquillo nos hacen falta cambios. Tener en el banquillo recursos para poder modificar los partidos es importante. Pero es verdad que también me planteo todas las semanas que pueda empezar en el once y esta semana me lo puedo volver a plantear, por supuesto”.

Lateral izquierdo

“Sabemos que desde la lesión de Retu tenemos una dificultad a nivel de plantilla, y Fernando y la dirección deportiva están buscando cómo solucionarlo. Al final la última decisión la tiene que tomar Fernando y en ello están. El objetivo es no equivocarse. Yo veo a Iano con buenas condiciones, ya lo hemos dicho. Pero hay una serie de cosas que no es solo Iano, también el tema de las fichas”.

Balance personal de la primera vuelta

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Evidentemente me he quedado lejos de lo que me hubiera gustado. Soy el máximo responsable, tengo un nivel de autocrítica a veces hasta excesivo y, por supuesto que no estoy contento con lo que he hecho. Cada mañana vengo a Abengondo con la intención de mejorar y de poder ayudar al equipo a conseguir el objetivo, que es para lo que vine y sigue siendo mi gran ilusión”.

¿Si me veo fuerte para la segunda vuelta? Sí, sí. Además, estoy yendo al gimnasio todo lo que puedo para estar lo más fuerte posible”.

Tardanza en fichar

“Yo tengo mucha imaginación, yo me lo imagino todo. No se sabe, no se sabe. El mercado es complicado. Y fichar para el Dépor es dificil porque la gente se quiere aprovechar a veces. Yo tengo muy claro mi trabajo, solo miro a la Ponferadina y no más allá. Es maravillosamente complicado”.

Renovación de Villares

“Una grandísima noticia para el Dépor. Creo que Diego simboliza los valores que deberíamos buscar para los futbolistas del Deportivo de La Coruña. Creo que los tiene todos. Para mí, es un ejemplo a seguir. Un futbolista que está creciendo cada día. Y me alegro muchísimo por él y ojalá que él pueda vivir la vuelta del Dépor al lugar que le corresponde”.