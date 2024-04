Idiakez, sobre el Deportivo-Arenteiro : "Va a jugar un portero, no van a poner un espantapájaros"

Imanol Idiakez compareció en la previa del Deportivo-Arenteiro de este domingo a las 19:00 horas en el estadio de Riazor. El técnico tiene la baja por sanción de Jaime, y por lesión, de Hugo Rama. El técnico vasco se pronunció sobre la presencia de Diego Rivas, el entrenador de porteros del club ourensano, como guardameta titular. "Va a jugar un chico que hasta el verano pasado tiene una carrera bastante importante en categorías como esta o incluso superior. Va a jugar un portero que, más allá de que que evidentemente no tenga ritmo de competición, va a jugar un portero. No van a poner un espantapájaros. Va a haber un portero en la portería de enfrente el domingo y me preparo el partido con la normaldiad de que va a haber un portero y diez jugadores de campo. Juego contra un muy buen equipo, que está haciendo una grandísima temporada y en ese aspecto para mí no cambia absolutamente nada. Van a tener un portero de una carrera muy respetable y no tengo duda de que van a dar el nivel. Queda para las tertulias, las opiniones y todo el mundo tiene una. Pero para nosotros, profesionalmente, va a haber un portero enfrente. Sabemos de su capacidad. No tengo dudas de que seguro que va a hacer un buen trabajo y nosotros planteamos el partido con la misma dificultad".

Parte médico

"Primero me gustaría felicitar a las chicas por el ascenso. Muy contento por ellas, felicitarlas, especialmente a Irene. Hugo es baja un tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona esa lesión. Y tanto David como Lucas, es una sobrecarga normal. Mella es el golpe que se llevó y creo que no va a estar para el domingo. Ximo también. Ya habéis visto que está en dinámica del equipo. Luego tendremos que valorar, pero a nivel de posibilidades de estar disponibles, creo que van a estar los tres".

¿Motiva al Arenteiro el tema Diego Rivas?

"Muchísima lógica. No os quepa la menor duda. Sus compañeros van a estar incluso con mayor motivación para defender a su compañero que ha dado un paso adelante".

Entradas agotadas

"El gusanillo siempre está. Cuando te pones al camiseta del Deportivo y cuando tienes la afición que tienes, se venden todas las entradas y claro que está el gusanillo. Estamos con una motivación abosluta para conseguir tres puntos"

Apercibidos

"No sé por qué son más importantes los tres puntos del domingo, que los del Sestao, que los del Barça B. Valen lo mismo. Nosotros estamos pensando en el domingo, en el Arenteiro. Si cae alguno, tenemos a otros que están trabajando con un nivel buenísimo y por eso están en el Deportivo de La Coruña".

Doce victorias y dos empates

"Yo le doy mucho mérito. Se lo digo a los jugadores porque cuando en la primera vuelta hacíamos cosas parecidas y no salían, nos lamentábamos y estábamos fastidiados. Ahora hay que ser conscientes del mérito que tiene. ¿Qué hay que hacer? Ganar el domingo al Arenteiro y podremos contar una más, tres puntos más y un pasito hacia el objetivo".

Hugo Rama con muletas

"Va a estar varias semanas. Va a depender de la evolucón. Es un músculo difícil. Una zona complicada. Vamos a ver si lo conseguimos recuperar para algún partido".