idiakez reconoce que se la juega ante el Barcelona B

BARCELONA B

Filial en un buen momento. Calidad por todos los lado. Juega en casa, tienen ADN Barça. Hemos estado repasando estadísticas y, con nosotros, lidera algunas.

Modificaremos en función de lo que veamos más beneficioso para el equipo. Tiene una forma de jugar concreta. Somos el segundo equipo con más posesión después de ellos

YEREMAY Y MELLA

Inicio: “Tenemos que valorarlo. Ha dado un paso muy importante. Ha completado la semana con normalidad. Para todo el partido no está

Con David vamos como con Yeremay la semana pasada. Sus sensaciones son mejores de las esperadas y creo que nos puede ayudar un rato durante el partido. Son los extremos puros, de encarar y driblar.

SEMANA CLAVE PARA SU FUTURO

Lo mejor que podemos. Pienso en el Dépor. Te mandan mensajes como si ya has fallecido, te miras al espejo para ver si estás vivo. Puedes estar de acuerdo o no con determinadas actitudes. Hay que aislarse. Somos el cuarto equipo con expectativa de gol, el que menos disparos recibe, el que más tira... algo bien estamos haciendo aunque los resultados no lo digan

¿Crees que el partido es trascendental para tu futuro? Sí, claro

El resumen de la liga son los dos últimos partidos. El rival te tira una o dos veces y nosotros más. De área a área somos mejores que el rival pero nos falta acierto. Entendemos que esto va de resultados. Nosotros estamos convencidos de que los resultados llegarán. El juego del fútbol cambia con los goles y esa faceta nos está penalizando

¿Te han comunicado el ultimátum? No, pero llevo 30 años en esto y se cómo funciona el asunto

Nos queda seguir, estamos a tiempo de todo y dentro estamos convencidos de lo que hacemos

CONFIANZA

He levantado algunas de estas, otras no. Me van a echar otros. Estoy más ilusionado que hace dos semanas. El mundo está lleno de injusticias. ¿Que me jodería que alguien decida que no siga? Pues sí, porque estoy a gusto en la ciudad y hacía tiempo que no estaba tan ilusionado, pero no depende de mi

LUCAS PÉREZ

Hablo mucho con Lucas desde que llegué. No lo veo con falta de confianza. Busca los goles y no hay duda de su impliación. No tengo duda de que los goles de Lucas llegarán. No estamos acertando pero estamos teniendo ocasiones. La única medicina que conozco es la de insistir