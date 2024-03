Idiakez: "El que puede ganar el séptimo consecutivo es el Deportivo, no su entrenador"

Imanol Idiakez compareció en la previa del partido que enfrentará al Deportivo de La Coruña con el Lugo este domingo a las 19:00 horas en el estadio de Riazor.

Partido contra el Lugo y nuevo entrenador

“Están en una buena dinámica. Es verdad que cambiaron de entrenador, pero cambiaron después de ganar en Teruel. Hicieron un buen partido la semana pasada. Al final analizamos siempre los rivales para preparar los partidos. Vamos a prepararlo como siempre intentando centrarnos sobre todo en nosotros, pero luego haciendo los ajustes de lo que podemos prever que puede hacer el rival.

No podemos olvidar que es un equipo recién descendido, con una plantilla confeccioada para luchar por ascencer. Le ha costado y está intentando engancharse. Va a ser un partido de dificultrad y es un rival de máximo nivel. Necesitamos nuestra mejor versión para sacarlo adelante”.

¿Pendiente de los rivales directos?

"Si me recomiendas alguna peícula igual hasta voy, porque hace mucho que no voy al cine. No nos interesa lo que hagan los demás. Nos importa el Deportivo, el domingo, derbi, campo lleno, la gente ilusionada, nosotros con más ilusión todavía para seguir ilusionando a nuestra gente y un partido de máxima dificultad que si sacamos adelante nos va a volver a impulsar".

No hay billetes

"Si no llevara aquí unos meses, te diría que me sorprende, pero después de haber conocido a la afición que tenemos, no me sorprende. Otra maravilla más. Otro nuevo empujón ahí dentro. Lo hemos comentado con los futbolistas y su ilusión es la nuestra. El domingo, otro motivo que tenemos para darlo todo, y que nuestra afición se sienta orgullosa de nosotros".

Barcia

"Está en crecimiento. Un futbolista joven. Como todos los futbolistas jóvenes con talento, es un jugador que necesita sus partidos, sus minutos para ir afianzandose. Pero un futbolsita que está con un día a día muy bueno, de mejora continua, de concentración, de ganas y que, además, está teniendo un rendimiento muy alto. Siempre lo decimos, los chicos jóvenes de vez en cuando hacen un partido bueno y un partido malo y eso lo tenemos que aceptar porque forma parte del proceso".

Mella y Yeremay

"Dos futbolistas muy buenos, muy jóvenes y que es normal que ilusionen a nuestra gente. Además, son dos jugadores que son muy vistosos porque lo que hacen nos emociona a todos. Tenemos la suerte de que están con nosotros. Son dos chicos muy muy jóvenes que todavía tienen que crecer y que van a tener que tener días buenos y días malos y creo que su progesión es evidente. Yeremay al final es el primer año que tiene un papel protagonsita. Mella no podemos olvidar que es un chico juvenil. Una fortuna y sobre todo darle el valor a ellos mismos, a su trabajo porque nadie les está regalando nada".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Goleadas

“Nosotros nos preparamos para cualquier contexto, para un partido igualado que entendemos que es lo que va a pasar el domingo, porque la lógica dice que no es normal ganar los partidos por tres y cuatro goles. Eso pasa a veces, pero lo lógico es que los partidos y, más uno como el del dominjgo, contra un rival de tu mismo nivel, el mismo objetivo que el tuyo, lo lógico es que el partido del domingo se resuelva por poco. Estamos preparados para eso. Ahí dentro son conscientes de que no vamos a ganar todos los dias por cuatro. Ojalá, pero será difícil”.

Séptima victoria, con entrenadores selectos

“Sí, pero yo creo que a Jabo no le sueno yo. El asunto es que les adjudicamos a los entrenadores cosas que no son de los entrenadores. El que va a ganar el séptimo consecutivo, si lo gana el domingo, es el Dépor. Y esa es la noticia. Yo no voy a ganar ningún partido, porque no he metido ningún gol esta temporada ni los voy a meter”.