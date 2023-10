Idiakez: "El que a estas alturas debata la figura del entrenador, que se haga responsable él"

Imanol Idiakez espera que el partido de este domingo ante el Celta Fortuna en Riazor sea “un punto de inflexión” para el Deportivo de La Coruña.“Sabemos el partido que es, que a nivel de puntos no estamos donde queremos, un partido en casa, en Riazor, con nuestra gente y con muchísimas ganas de conseguir la primera victoria en casa, que creo que sería un punto de inflexión para todos”.

Su situación personal

Preguntado por las palabras de Lucas Pérez respaldando su continuidad como entrenador, Idiakez señaló: “Si ha dicho eso Lucas, es porque le habéis preguntado. No creo que Lucas se haya sentado aquí y haya dicho: 'Hola, me llamo Lucas Pérez y no me imagino un Dépor sin Imanol'. Cada uno es responsable de hablar de lo que quiera, aquí dentro no hay debate. Estamos todos unidos, esto es un proyecto. Sabemos cuál es el objetivo final, que es en mayo o junio.Y el que a estas alturas debata la figura del entrenador en el Dépor, que se haga responsable él del debate. Si otra vez pretendemos que el Dépor vuelva a tener tres entrenadores como la temporada pasada, el que pretenda eso, seguramente no le está haciendo un favor muy grande al Deñor, más allá de que me interese a mí. Si me vais a juzgar por seis semanas y, a las seis semanas vais a empezar a ponerme en entredicho. Y, además, con qué seis, con todo lo que ha pasado. Si se os olvida lo que está pasando y ya empezáis a tirarme tiros, creo que no estáis favoreciendo mucho al Deportivo de La Coruña”.

Baja de Balenziaga

“Me planteo varias cosas. El otro día sobre la marcha tomamos la decisión de Barcia porque contra el Arenteiro me había parecido interesante. Hizo un buen trabajo y para el domingo tenemos varias opciones. Una es él, otra es Retu, otra es Ximo y en función de lo que hemos estuadio del Celta, veremos cuál es la mejor ocpión”.

Yeremay

"Es una lesión más complicada, hablamos de un hueso que más allá de que cure y cicatrice, está la pérdida de fuerza, la zona de alrededor, y la musculatura, que tiene que ponerse en orden y que el jugador sienta seguridad. Ha tenido una parte con el grupo, pero todavía le falta".

Davo

“Los delanteros cuando no meten goles se comen la cabeza. Es natural. Pero Davo tiene mucho gol y va a meter goles”.