Idiakez: “Lo que está en mi mano es levantarme e ir a Abegondo”

Imanol Idiakez compareció en la sala de prensa del estadio de Riazor, tras el empate del Deportivo contra Osasuna Promesas (1-1) y vio lógico el enfado de la grada blanquiazul. “Estamos en deuda con la gente. Estamos en deuda con nuestra afición. Nosotros tenemos que darle a la afición. Entendemos el lugar en el que estamos, este es un club con una afición de Primera División y nosotros somos un club de Primera RFEF y no estamos cumpliendo con los objetivos, pero tenemos que seguir. Estamos en noviembre, aquí no se ha resuelto nada ni para bien ni para mal. Estamos en la mitad del camino. Hemos reconocido que nos han pasado muchísimas cosas en las catorce jornadas que llevamos, y cuando vienen mal dadas, solo queda levantarse, poner la cara y ponerse de frente. Yo soy el máximo responsable y aquí estoy delante para asumir la responsabilidad de que las cosas no están yendo como queremos”, declaró.

Con cuatro victorias en catorce jornadas, el técnico vasco está en entredicho. “Lo que está en mi mano es mañana levantarme, ir a Abegondo y trabajar para preparar el siguiente partido. Estamos haciéndolo lo mejor que podemos desde el punto de vista de la profesionalidad, deseando que salga bien, entendemos que no está saliendo de momento. Estoy covencido de que le vamos a dar la vuelta”, apuntó.

El Deportivo de La Coruña dispuso de más ocasiones de gol que su rival, pero solamente logró perforar la portería de Osasuna Promesas una vez. “Agachar la cabeza y ponernos a trabajar como animales para mejorar eso. Yo creo que hoy otra vez hemos llegado muchísimo al área rival, hoy las hemos tenido, pero es verdad que nos está faltando el acierto. Y eso el único método que yo entiendo es seguir tarabajando, insistir e insistir”.