Idiakez: “¿Que me cesen ganando? Sería una novedad, la verdad”

Imanol Idiakez analizó en la mañana de este viernes el Arenteiro-Deportivo del domingo a las 19:00 horas en O Espiñedo.

Su situación personal

“Preparando el partido. He tenido algún contacto incluso para ver posibilidades de mercado más adelante, pero priorizando el partido del Arenteiro. Pero a estas alturas, sé cómo funciona el fútbol, el negocio y es normal que haya ruido. Mi única posibilidad es trabajar en el siguiente partido y lo hago con los cinco sentidos, con toda la honestidad del mundo y deseando que el equipo se parezca a Barcelona, a Tenerife".

Posibilidad de cese

Sobre su situación, asegura que es muy parecida a la vivida antes de visitar al Barça B. “Pues estaré parecido porque el Dépor no está consiguiendo lo que quiere. Vosotros casi todos decís desde hace dos semanas que me van a echar. Será una posibilidad seguramente. Y yo no me voy a echar. ¿Que me cesen ganando? Sería una novedad, la verdad. Si pasa, me llamas y te lo cuento”

Cambios en el once inicial

“Creo que hay momentos para cambios en el equipo y otros que no son para cambios. Lo que pasó el otro día creo que tiene más que ver con lo mental que con lo futbolístico. Un poco que la gente en el campo se empezó a sentir a disgusto. Las piernas pesaban, había cansancio, no encontrábamos espacios. A veces los partidos se hacen difíciles. Estamos insistiendo mucho en eso, en que nadie baje los brazos”.

Conversaciones con jugadores

“He hablado del efecto contagio. Lo importante que somos en los equipos todos, lo que contagiamos con nuestra energía y nuestro comportamiento. Nos cuesta entender a veces la importancia que tenemos con respecto a los demás y lo que influimos en los demás. Eso se contagia. El ser humano es energía y estoy intentando convencer a la gente de que luchen contra los pensamientos negativos y que saquemos la positivadad y el espíritu de ser combativos y de creer en nosotros. Lo que me transmiten los futbolistas es que son humanos y el humano duda y tiene miedo. El humano tiene una voz dentro de la cabeza que le está diciendo cosas negativas. El otro día leía y creo que el 80 % de nuestros pensamientos son negativos. Y hay que luchar contra eso”.