Idiakez espera más fichajes para su Deportivo: "Arriba nos haría falta, es lo más difícil y caro"

HUESCA

“Esto de jugar los viernes es un poco raro pero preparados y deseando que llegue el partido”

“Al Oviedo fuimos nosotros los que le metimos atrás y el Huesca, en cambios, desde que está Antonio ha hecho 19 porterías a cero. Se hace fuerte desde no encajar. Así ganó en Elche. Es un rival rocoso, difícil y bien trabajado”

OBRADOR

“A priori, espero que pueda viajar mañana”

“Teníamos la lesión de Escu y es una buena incorporación”

“Tenemos que parar a pensar. Iano está con una lesión muscular y estará un par de semanas fuera pero no me he parado a pensar con Fernando de eso”

FICHAJES

“Arriba nos haría falta algo, en la punta y en la banda, cerca de gol, que siempre es lo más difícil y caro”

“De centrales estamos cubiertos ne cuanto a número y calidad pero el mercado está abierto y no se puede decir no a nada. Hay unas prioridades y una era el lateral izquierdo. Luego arriba. En el resto del campo, en el mercado puede pasar cualquier cosa pero no creo que sea una prioridad"

CAMBIOS

“Se que es un debate sobre si tardo o no. Sé que hay un debate sobre mis cambios y lo que tardo. Intento mirar a otros entrenadores por si me he vuelto loco, pero creo que tampoco es algo poco habitual. Visto el resultado, claro que ahora pienso que podría haber hecho otra cosa En directo me pareció que el equipo estaba bien. Entendí que podíamos encontrar el gol. Son experiencias que te permiten sacar conclusiones. Lo que nos ha confirmado la revisión del partido es que fuimos mejores que el Oviedo. No hubo ocasiones de las que el portero para mucho pero sí situaciones”

CESIONES MARTIN Y KEVIN

“Tenemos que buscar lo mejor para el Depor y para ellos. Son futbolistas que queremos que en el futuro sean importantes para nosotros pero tenemos que entender sus momentos y del equipo y sus posibilidades reales de competir con nosotros, conjugar lo mejor para todas las partes. Aquí hay más que mi opinión, está el club, jugadores, agentes, entornos... hay jugadores con más paciencia para aguantar en eel Fabril... cada uno tiene su pensamientos. Yo tengo el mio pero no siempre se impone. Cada jugador tiene que estar convencido de lo que hace. El que se quede en el Fabril pensando que puede tener opciones arriba, que se quede. El que no se quiera quedar, pues no se le puede forzar a que se quede. Hoy en día, en determinadas edades, creo que se corre demasiado pero igual es que me estoy haciendo viejo”

PORTERÍA

“Lo tengo claro. Helton está cada día mejor. A nivel físico cada vez se va poniendo a tono. Hemos hecho un buen fichaje y tenemos tres porteros de garantías”