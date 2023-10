Idiakez dibuja el Deportivo que quiere: “La jugada de Salva Sevilla al larguero”

Imanol Idiakez compareció en la previa del partido del Deportivo de La Coruña contra el Nàstic de Tarragona de este domingo a las 19:00 horas en el estadio de Riazor. Espera que el equipo consiga su primer triunfo delante de su público. “El domingo es una oportunidad. Se lo he dicho a los jugadores hoy. Tenemos una buena oportunidad el domingo de reforzar muchas cosas. El domingo viene el líder, viene a Riazor, tenemos una ilusión enorme de hacernos fuertes en nuestra casa, de empezar a ganar partidos, y qué mejor oportunidad que el domingo”, declaró.

El entrenador vasco repasó otros temas de actualidad:

Estado de Yeremay

“Es una lesión que, a partir de que el hueso esté en plazos de consolidarse, ya depende de las sensaciones del jugador en el campo. Vamos a ir viendo semana a semana y día a día. Son procesos en los que hay altibajos en la recuperación, días mejores y peores y se trata de que él pueda tener buenas sensaciones. Y también entrenar en lo físico para recuperar el ritmo. No puedo decir si estará dentro de una semana, dos o tres. No sé a ciencia cierta un plazo”.

El Deportivo que quiere

“No sé si habéis visto repetida la jugada de Salva Sevilla al larguero, pero esa jugada si la hace el City, está en todas las televisiones. El equipo en esa jugada sacaba el balón primero por un lado, Pablo Vázquez, se la da Retu, Retu encuentra a Salva cerca, Salva conduce, encuentra a Hugo, Hugo a Retu, Retu a Lucas, Lucas a Paris, Paris a Salva y Salva tira al larguero. Pues esa es la idea de equipo, es lo que queremos conseguir”.

Incorporación psicólogo

“Ya hemos comentado desde hace semanas que el club tiene una idea clara de progresar en todas las áreas. Era una cosa que estaba en nuestra cabeza, estábamos en la búsqueda y buscando siempre los mejores profesionales para el Deportivo de La Coruña y muy contento de hacernos fuertes en todas las áreas”.

Reunión CTA

“Lo institucional lo dejo para instituciones y bastante tengo con el Nàstic. Sobre las cosas que no puedo intervenir no me quiero desgastar. Los árbitros hemos dicho, por activa y por pasiva, que tienen una labor muy difícil. En nuestra mano está hacer un buen partido el domingo, ganar el partido y que nadie hable de los árbitros. La suerte va a cambiar porque aquí no hay ninguna conspiración”.

Nàstic

"Un equipo muy bien construido, con la idea de jugar, de progresar con el balón, con dos mediocentros muy cerca de la salida de la pelota, gente con fuera de desborde, de calidad, y dos puntos, que son una buena amenaza. Un equipo bien trabajado”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado