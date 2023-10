Imanol Idiakez ha comparecido en la previa de la visita del Deportivo de La Coruña al Sabadell de mañana a las 19:00 horas. El entrenador ha reconocido que sigue buscando una mejoría en el juego de los suyos. “La realidad es que empezamos la Liga habiendo encontrado unas conexiones ahí adelante, que eran muy importantes para nosotros. Y ahora estamos intentando encontrar otra vez. Seguramente desde que pasaron las lesiones, no he sido capaz de dar con la tecla y en eso estoy. A ver si conseguimos encontrar las complementariedades dentro del campo para que las capacidades de nuestros jugadores salgan a relucir. El fútbol profesional es esto. Yo no recuerdo, desde hace treinta años, una semana en la que no haya tenido que ganar. Vivimos de ganar ”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El responsable del banquillo blanquiazul también repasó algunos nombres propios de la plantilla:

Retuerta

“Retu tiene opciones. Cada semana tiene opciones. Esta semana, también. Decidimos a Dani, insistimos la semana siguiente contra el Celta Fortuna. El otro día optamos por Pablo, pero siempre pensando que Retu es una opción, y que es un chico joven, que tiene un margen de mejora importante y ojalá el momento en el que le toque pueda rendir al nivel que todos esperamos y al nivel que necesita el Deportivo de La Coruña”.

Lucas

“Le veo con muchas ganas. Sabéis que siente eso, seguramente más que nadie. Y está deseando que lleguen sus goles porque él sabe, además, que es una de nuestras principales armas, de nuestras grandes diferencias con respecto a los rivales. Estoy covencido de que los goles de Lucas van a llegar”.

Lesionados

“Ximo ya ha empezado a hacer cosas con Canosa. Hay alguna opción de que pueda llegar para la semana que viene. Balenziaga no lo tenemos claro, porque también parecía que podía haber sido para esta semana y no ha sido. Quiero ser precavido. Yeremay también va un poco lento. Con lo que vamos a esperar y a ver si la próxima semana tenemos mejores noticias”.