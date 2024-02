Idiakez (Deportivo): "Lo único que vale es aquí y hoy, Osasuna es lo único que tenemos en la cabeza"

Imanol Idiakez ha comparecido en la previa de la visita del Deportivo de La Coruña a Osasuna B este domingo a las 20:00 horas. El equipo herculino buscará su sexta victoria consecutiva.

Estado físico

"Balenziaga, bien. El miércoles le protegimos porque había hecho un pequeño tratamiento y para tenermiar de recuperarse. Mella bien, ha vuelto con normalidad. Tenemos a Salva con una pequeña molsetia, en el cuello y en la espalda, pero los demás, quitando Martínez, están bien".

Pablo Martínez

"Yo creo que va a depender de su evolución la semana que viene. Entendemos que para Tarragona probablemente estará. Pero son lesiones de articulaciones que van a depender mucho de las molestias que pueda tener cuando se incorpore al campo. Va a ser duda la semana que viene y creemos que, si todo va bien, puede llegar a Tarragona".



Dani Barcia

"No me importaría decirlo (si va a jugar o no en lugar de Pablo Martínez), pero tampoco vamos a hacerle ese favor a Osasuna. Que lo vean el domingo antes del partido".

Buen momento del equipo

"Insistiendo en el día a día, insistiendo en el día a día. Creo que ha sido la clave de esta remontada, que el equipo ha sido capaz de centrarse en el día a día, en el fútbol, en intentar mejorar los aspectos del juego. Creo que ese es el único camino. Al final, entendemos el ser humano nos gusta hacer planes, hacer cosas a medio plazo, pero la realidad es que lo único que vale es aquí, hoy y ahora. Osasuna es lo único que tenemos en la cabeza, el equipo lo ha entendido y estamos todos muy centrados en el siguiente partido".

Rival en situación delicada

"Hace poquito empataron con el Nàstic en un muy buen partido, en Tarragona. En casa perdieron con la Ponfe 0-1. Es un rival muy complicado, muy bien estructurado y ya lo vimos en la ida. Es muy difícil para el rival. No arriesgan nada en inicios. Si ganan caídas, te atacan. Mete muchísima gente al área. Y sin balón te dificultan muchos porque están muy bie trabajados. Espero un partido complicado, y más en ese campo, que te cuesta más tener referencias porque es una ciudad deportiva, no hay las cuatro gradas. No espero otra cosa que máxima dificultad".

Entorno del partido

"Nos ocupa tener clara las cosas y que seamos capaces de mantener la agresividad y el nivel de las últimas semanas. Ese es el objetivo. El día a día del equipo va por ahí, los hábitos están cada vez más consolidados. Y el domingo tenemos una nueva oportunidad de volver a demostrar que estamos en el equipo que queremos. No hemos hecho nada y el domingo tenemos otra oportunidad de seguir mirando hacia arriba".

Partido con el Nàstic

"Te lo contestaré el viernes en la previa de Tarragona. Solo me planteo ganar a Osasuna. Tenemos un partido de dificultad muy grande el domingo y si no lo entendemos nos vamos a equivocar. Creo que aquí dentro lo tenemos clarísimo, que Osasuna nos va a plantear un partido muy muy complicado".

Mella

"Tenía una pequeña molestia al acabar nuestro partido. También le han cuidado allí, ha jugado 45 minutos. Hemos tenido la suerte de que no ha pasado nada. Siempre estás con la preocupación de que pueda pasar algo. Por suerte, ha venido sin ningún problema".

Davo

"Con mucha alegría. Que hayamos hecho estos números sin Davo, nos refuerza un montón y ahora con Davo no hay duda de que somos mejores. Creo que la vuelta de Davo es una muy buena noticia para todos. Tenemos un argumento más de inicio o después. Con el objetivo que tenemos todos en la cabeza, creo que es necesario que tengamos esta competencia interna".

Martín Ochoa

"Martín está en el radar porque es un jugador que lo tenemos en la cabeza y que es nuestro. Como todos los jugadores del Fabril. Al final aquí trabajamos todos para le Dépor, trabaja en el día a día con nosotros. Martín es un jugador del Dépor que tenemos muy en cuenta".